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19 апреля, 05:06

Добавленный сахар и энергетики: Эндокринолог назвала продукты, категорически запрещённые детям

Эндокринолог Тараско: Соль и добавленный сахар противопоказаны детям до двух лет

Соль и добавленный сахар противопоказаны детям до двух лет, а цельные орехи, виноград и рисовые напитки — до пяти. Об этом РИА "ФедералПресс" рассказала детский эндокринолог и диетолог Анастасия Тараско.

"Пищеварительная система детей ещё не совершенна, она только формируется и имеет свои физиологические особенности", — объяснила специалист.

По словам диетолога, у детей наблюдается повышенная проницаемость к токсинам, бактериям, вирусам и чувствительность к различным агрессивным агентам. Также до полутора лет в организме не синтезируется ряд аминокислот — их необходимо получать из пищи. Кроме того, у ребёнка высокая потребность в энергии, а объём желудка очень маленький, поэтому еда должна содержать максимальное количество необходимых макро- и микронутриентов.

Противопоказанные детям продукты:

  • соль и добавленный сахар (до 2 лет);
  • цельное коровье молоко (до 1–1,5 лет);
  • сырые фермерские продукты (яйца, молоко, мясо, птица);
  • крупные рыбы-хищники (рыба-меч, акула, марлин, большеглазый тунец);
  • мёд (до 1 года);
  • рисовые напитки (до 5 лет);
  • диетические продукты;
  • лесные грибы;
  • сладкие напитки, в т.ч. кисломолочные (до 3 лет и позже);
  • цельные орехи и целый виноград (до 5 лет);
  • непастеризованные сорта сыров (бри, рокфор и др.);
  • сырые морепродукты;
  • подсластители с низкой калорийностью;
  • кофеиносодержащие продукты (до 2 лет);
  • энергетики (до 18 лет).
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А ранее диетолог рассказала, к каким проблемам со здоровьем может привести обычная жвачка. Так, по её словам, есть подсластители, которых лучше избегать, например аспартам и цикламат.

Обложка ©

Freepik

Лариса Сафронова
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