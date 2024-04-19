Добавленный сахар и энергетики: Эндокринолог назвала продукты, категорически запрещённые детям

Соль и добавленный сахар противопоказаны детям до двух лет, а цельные орехи, виноград и рисовые напитки — до пяти. Об этом РИА "ФедералПресс" рассказала детский эндокринолог и диетолог Анастасия Тараско.

"Пищеварительная система детей ещё не совершенна, она только формируется и имеет свои физиологические особенности", — объяснила специалист.

По словам диетолога, у детей наблюдается повышенная проницаемость к токсинам, бактериям, вирусам и чувствительность к различным агрессивным агентам. Также до полутора лет в организме не синтезируется ряд аминокислот — их необходимо получать из пищи. Кроме того, у ребёнка высокая потребность в энергии, а объём желудка очень маленький, поэтому еда должна содержать максимальное количество необходимых макро- и микронутриентов.

Противопоказанные детям продукты: соль и добавленный сахар (до 2 лет);

цельное коровье молоко (до 1–1,5 лет);

сырые фермерские продукты (яйца, молоко, мясо, птица);

крупные рыбы-хищники (рыба-меч, акула, марлин, большеглазый тунец);

мёд (до 1 года);

рисовые напитки (до 5 лет);

диетические продукты;

лесные грибы;

сладкие напитки, в т.ч. кисломолочные (до 3 лет и позже);

цельные орехи и целый виноград (до 5 лет);

непастеризованные сорта сыров (бри, рокфор и др.);

сырые морепродукты;

подсластители с низкой калорийностью;

кофеиносодержащие продукты (до 2 лет);

энергетики (до 18 лет).