Добавленный сахар и энергетики: Эндокринолог назвала продукты, категорически запрещённые детям
Эндокринолог Тараско: Соль и добавленный сахар противопоказаны детям до двух лет
Соль и добавленный сахар противопоказаны детям до двух лет, а цельные орехи, виноград и рисовые напитки — до пяти. Об этом РИА "ФедералПресс" рассказала детский эндокринолог и диетолог Анастасия Тараско.
"Пищеварительная система детей ещё не совершенна, она только формируется и имеет свои физиологические особенности", — объяснила специалист.
По словам диетолога, у детей наблюдается повышенная проницаемость к токсинам, бактериям, вирусам и чувствительность к различным агрессивным агентам. Также до полутора лет в организме не синтезируется ряд аминокислот — их необходимо получать из пищи. Кроме того, у ребёнка высокая потребность в энергии, а объём желудка очень маленький, поэтому еда должна содержать максимальное количество необходимых макро- и микронутриентов.
Противопоказанные детям продукты:
- соль и добавленный сахар (до 2 лет);
- цельное коровье молоко (до 1–1,5 лет);
- сырые фермерские продукты (яйца, молоко, мясо, птица);
- крупные рыбы-хищники (рыба-меч, акула, марлин, большеглазый тунец);
- мёд (до 1 года);
- рисовые напитки (до 5 лет);
- диетические продукты;
- лесные грибы;
- сладкие напитки, в т.ч. кисломолочные (до 3 лет и позже);
- цельные орехи и целый виноград (до 5 лет);
- непастеризованные сорта сыров (бри, рокфор и др.);
- сырые морепродукты;
- подсластители с низкой калорийностью;
- кофеиносодержащие продукты (до 2 лет);
- энергетики (до 18 лет).
А ранее диетолог рассказала, к каким проблемам со здоровьем может привести обычная жвачка. Так, по её словам, есть подсластители, которых лучше избегать, например аспартам и цикламат.