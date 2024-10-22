Цыганская свадьба в Свердловской области обернулась вспышкой кори в Пермском крае
В Пермском крае 14 человек заболели корью после цыганской свадьбы
В Пермском крае четырнадцать человек заболели корью после проведения цыганской свадьбы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
С 21 сентября по 12 октября среди цыганского населения выявили 13 случаев заболевания корью, из них десять были подтверждены лабораторно. Девять человек заболели в микрорайоне Чапаевский Орджоникидзевского района Перми, а четыре — в деревне Федотово. Кроме того, сотрудница магазина с гражданством РФ заразилась корью в посёлке Чапаевский.
«Источник инфекции прибыл в Пермский край из города Нижний Тагил Свердловской области, распространению инфекции способствовало тесное общение (цыганская свадьба), а также отсутствие у заболевших профилактических прививок против кори», — указано в сообщении.
В управлении Роспотребнадзора отметили, что после регистрации каждого случая совместно с Минздравом Прикамья проводился полный комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий. Специалисты также проводят вакцинацию в соответствии с показаниями. В настоящее время ситуация по заболеваемости корью в Пермском крае находится под контролем.
А ранее россиянам назвали единственно верный способ, как защититься от кори. По словам специалиста, этот метод будет эффективен в первые 72 часа после контакта с заражённым.
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