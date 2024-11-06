Инфекционист оценила ситуацию с Коксаки и другими энтеровирусами в Москве
Инфекционист Мазанкова: В Москве спокойная ситуация с энтеровирусами
В Москве складывается спокойная обстановка по заболеваемости различными инфекциями. Также дела идут вполне нормально и с энтеровирусными инфекциями, включая Коксаки. Об этом рассказала главный детский инфекционист столицы, профессор Людмила Мазанкова.
«На сегодняшний день в Москве складывается спокойная обстановка по заболеваемости инфекциями, вызванными энтеровирусами», — приводит слова врача столичный департамент здравоохранения.
По словам медика, в столице складывается стандартная ситуация для осенне-зимнего сезона. Крупных вспышек и очагов вируса среди детей не зафиксировали.
«За последнее время в стационарах регистрируются лишь единичные случаи энтеровирусной инфекции, тяжёлых случаев течения болезни в городе не отмечено», — указала Мазанкова.
По словам врача, дети переносят подобные инфекции почти бесследно, либо у них наблюдаются обычные симптомы: температура, общая слабость и характерная сыпь на коже рук, ног, а также на слизистой оболочке рта.
«Мониторинг заболеваемости различными вирусными инфекциями в Москве ведётся непрерывно. Вирус Коксаки хорошо изучен, он не является чем-то новым для специалистов и хорошо поддаётся лечению. Единичные случаи, которые сейчас фиксируются, соответствуют типичному фону заболеваемости эпидсезона», — объяснила эксперт.
Напомним, ранее российские туристы столкнулись с распространением вируса Коксаки в Турции, заразившим десятки отдыхающих, несмотря на опровержения местных властей и гостиниц. Со временем беспокойство перекинулось и на Россию, куда заболевшие привезли вирус. Родители начали сообщать о случаях инфекции в школах и детсадах, что привлекло внимание Роспотребнадзора. Ведомство начало проверку и открыло горячую линию для обращений по этому вопросу.
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