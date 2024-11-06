Инфекционист оценила ситуацию с Коксаки и другими энтеровирусами в Москве

В Москве складывается спокойная обстановка по заболеваемости различными инфекциями. Также дела идут вполне нормально и с энтеровирусными инфекциями, включая Коксаки. Об этом рассказала главный детский инфекционист столицы, профессор Людмила Мазанкова.

«На сегодняшний день в Москве складывается спокойная обстановка по заболеваемости инфекциями, вызванными энтеровирусами», — приводит слова врача столичный департамент здравоохранения.

По словам медика, в столице складывается стандартная ситуация для осенне-зимнего сезона. Крупных вспышек и очагов вируса среди детей не зафиксировали.

«За последнее время в стационарах регистрируются лишь единичные случаи энтеровирусной инфекции, тяжёлых случаев течения болезни в городе не отмечено», — указала Мазанкова.

По словам врача, дети переносят подобные инфекции почти бесследно, либо у них наблюдаются обычные симптомы: температура, общая слабость и характерная сыпь на коже рук, ног, а также на слизистой оболочке рта.