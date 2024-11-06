Вирус Коксаки подозревают как минимум в девяти российских регионах

В девяти регионах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Татарстан, а также Владимирскую, Брянскую, Ижевскую, Калужскую и Московскую области, участились жалобы жителей на заражение энтеровирусной инфекцией Коксаки, сообщает газета «Известия».

Как сообщает издание, Министерства здравоохранения Ижевской и Владимирской областей заявили об отсутствии официально зарегистрированных вспышек и отметили, что все частные случаи инфекций лечатся по стандартным рекомендациям.

Чтобы оценить возможное распространение вируса, Роспотребнадзор запросил у Минздрава Турции информацию, поскольку ранее появлялись сообщения от российских туристов, заразившихся вирусом Коксаки в курортном Белеке. Ведомство призывает граждан быть внимательными к симптомам, таким как повышение температуры, кашель, боли в горле, сыпь и жидкий стул, и своевременно обращаться за медицинской помощью, особенно после возвращения из зарубежных поездок.