Внимание на кожу: Инфекционист назвала главное отличие экзотического Коксаки от обычного герпеса

В последние дни вирус Коксаки не даёт покоя россиянам. Эта инфекция стала активно распространяться среди отдыхавших в Турции, и многие россияне привезли заразу домой. Как отличить Коксаки от герпеса, рассказала Life.ru врач-инфекционист Марият Мухина.

Бывает герпес зостер, то есть, опоясывающий лишай, и он сопровождается нейрологическими болями. Вирус Коксаки характеризуется пузырьковыми высыпаниями, которые сопровождаются болезненностью по ходу нервного корешка с радиацией. Это основной диагностический симптом, потому что сами везикулы очень похожи. Марият Мухина Врач-инфекционист

По словам эксперта, герпес, как правило, проявляется болями на спине. У пациента появляются высыпания по зонам ноги и позвоночника к плечу, болезненность, небольшая температура. Это герпетические боли, корешковые, но они не связаны с артритом, с защемлением нерва и назначены на высокое лечение.

Вирус Коксаки сопровождается более выраженной лихорадкой и более выраженной температурой, но другими высыпаниями. Это и есть их главное отличие.

Сравнение вирусов герпеса и Коксаки. Фото © Предоставлено Марият Мухиной

«Вирус Коксаки и вирус герпеса, хотя оба относятся к вирусным инфекциям, имеют ряд ключевых различий, касающихся их классификации, патогенеза, клинического проявления и способа передачи. Вакцинации против вируса Коксаки нет, однако инфекция часто проходит самостоятельно», — пояснила врач.