Внимание на кожу: Инфекционист назвала главное отличие экзотического Коксаки от обычного герпеса
Инфекционист Мухина: Вирус Коксаки можно отличить от герпеса по высыпаниям
Вакцины от вируса Коксаки пока не придумали. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karl_BlaoStock
В последние дни вирус Коксаки не даёт покоя россиянам. Эта инфекция стала активно распространяться среди отдыхавших в Турции, и многие россияне привезли заразу домой. Как отличить Коксаки от герпеса, рассказала Life.ru врач-инфекционист Марият Мухина.
Бывает герпес зостер, то есть, опоясывающий лишай, и он сопровождается нейрологическими болями. Вирус Коксаки характеризуется пузырьковыми высыпаниями, которые сопровождаются болезненностью по ходу нервного корешка с радиацией. Это основной диагностический симптом, потому что сами везикулы очень похожи.
По словам эксперта, герпес, как правило, проявляется болями на спине. У пациента появляются высыпания по зонам ноги и позвоночника к плечу, болезненность, небольшая температура. Это герпетические боли, корешковые, но они не связаны с артритом, с защемлением нерва и назначены на высокое лечение.
Вирус Коксаки сопровождается более выраженной лихорадкой и более выраженной температурой, но другими высыпаниями. Это и есть их главное отличие.
Сравнение вирусов герпеса и Коксаки. Фото © Предоставлено Марият Мухиной
«Вирус Коксаки и вирус герпеса, хотя оба относятся к вирусным инфекциям, имеют ряд ключевых различий, касающихся их классификации, патогенеза, клинического проявления и способа передачи. Вакцинации против вируса Коксаки нет, однако инфекция часто проходит самостоятельно», — пояснила врач.
В случае с вирусом герпеса возможна профилактика рецидивов с помощью медикаментов, но вирус остаётся в организме навсегда. Доктор подчеркнула, что важно отличать симптомы и понимание обоих вирусов для корректного лечения и профилактики.
Напомним, ранее туристы из РФ начали массово жаловаться на вспышку вируса Коксаки в Турции. Им заразились десятки человек, хотя власти республики и владельцы гостиниц это отрицают. Позже тревогу из-за болезни забили уже в России. Родители пожаловались на распространение вируса в школах и детсадах, что стало поводом для проверки со стороны Роспотребнадзора. Ведомство открыло горячую линию из-за вируса Коксаки.