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Регион
5 ноября, 10:40

Роспотребнадзор организовал работу «горячей линии»из-за вируса Коксаки

Роспотребнадзор запустил «горячую линию» в регионах России в связи с сообщениями о случаях заболевания энтеровирусной инфекцией среди граждан, отдыхавших в Турции. Речь идёт в том числе о вирусе Коксаки, который массово привозят с турецких курортов россияне с детьми.

Гражданам рекомендуется обращаться на «горячую линию» по номеру 8 800 555 49 43, если у них или их детей появились признаки инфекционного заболевания после возвращения из-за границы.

При обращении необходимо указать период пребывания в Турции, место отдыха, название отеля, дату возвращения (или предполагаемой даты), состояние здоровья на момент возвращения (если уже вернулись), дату ухудшения самочувствия, симптомы заболевания, а также информацию о получении медицинской помощи во время отдыха или после возвращения, название туроператора и страховой компании, а также контактные данные.

Энтеровирусные инфекции представляют собой группу вирусных заболеваний, которые могут передаваться через воду, контактно-бытовым способом и по воздуху. Эти инфекции могут распространяться через загрязненную воду, овощи, немытые руки, игрушки и различные предметы окружающей среды.

Для предотвращения заражения важно соблюдать несколько простых правил: тщательно мыть руки после посещения общественных мест, туалета и перед приемом пищи; пить только бутилированную или кипяченую воду; мыть фрукты и овощи с использованием бутилированной или кипяченой воды; избегать общения с людьми, у которых есть симптомы респираторных или кишечных инфекций.

Если вы заметили ухудшение самочувствия, появление температуры, кашля, насморка, боли в горле, сыпи, головной боли или жидкого стула, особенно после возвращения из курортных стран, необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.

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Напомним, туристы из РФ начали массово жаловаться на вспышку вируса Коксаки в Турции. Им заразились десятки человек, хотя власти республики и владельцы гостиниц это отрицают. Позже тревогу из-за болезни забили уже в России. Родители пожаловались на распространение вируса в школах и детсадах, что стало поводом для проверки со стороны Роспотребнадзора.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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