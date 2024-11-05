Онищенко назвал две группы людей, которым проще простого заразиться вирусом Коксаки
Геннадий Онищенко: Вирус Коксаки изучается с 1946 года
Вирус Коксаки изучается с 1946 года. Обложка © freepik.com / prostooleh
Вирус Коксаки, который сегодня у всех на слуху, — далеко не новая болезнь. Она хорошо известна, и врачи знают, как её выявлять. О том, какие меры нужно предпринять в школах и детсадах, чтобы не заражались дети, а также о том, кто ещё наиболее подвержен этому недугу, Life.ru рассказал эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.
«Вирус Коксаки для нас не новый, мы изучаем его с 1946 года. Мы его знаем, занимаемся им каждый год. Это энтеровирус, которым заражаются через пищу, через воду, можно заразиться и воздушно-капельным путём. Энтеро — значит кишечник, может быть дисфункция кишечника. При плохом самочувствии определить наличие именно этого вируса может только врач», — отметил бывший главный санитарный врач России.
В тех регионах, где отмечается активизация вируса, Онищенко призвал внимательно следить прежде всего за детьми детсадовского и школьного возраста, поскольку они сейчас возвращаются с каникул. Необходимы утренние фильтры, которые включают в себя проверку детей на наличие признаков болезни; а заразившихся нужно изолировать. Также важно усилить режимы дезинфекции в школах, детских садах, больничных учреждениях.
Ещё одной уязвимой категорией, помимо детей, являются пожилые люди.
«Конечно, внимание уделять пожилым людям потому, что у них иммунная система ослаблена и они тоже могут быть жертвами этого заболевания. То есть в группе риска — дети и пожилые люди», — заключил Онищенко.
Напомним, туристы из РФ начали массово жаловаться на вспышку вируса Коксаки в Турции. Им заразились десятки человек, хотя власти республики и владельцы гостиниц это отрицают. Позже тревогу из-за болезни забили уже в России. Родители пожаловались на распространение вируса в школах и детсадах, что стало поводом для проверки со стороны Роспотребнадзора.