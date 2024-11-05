Онищенко назвал две группы людей, которым проще простого заразиться вирусом Коксаки

Вирус Коксаки, который сегодня у всех на слуху, — далеко не новая болезнь. Она хорошо известна, и врачи знают, как её выявлять. О том, какие меры нужно предпринять в школах и детсадах, чтобы не заражались дети, а также о том, кто ещё наиболее подвержен этому недугу, Life.ru рассказал эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.

«Вирус Коксаки для нас не новый, мы изучаем его с 1946 года. Мы его знаем, занимаемся им каждый год. Это энтеровирус, которым заражаются через пищу, через воду, можно заразиться и воздушно-капельным путём. Энтеро — значит кишечник, может быть дисфункция кишечника. При плохом самочувствии определить наличие именно этого вируса может только врач», — отметил бывший главный санитарный врач России.

В тех регионах, где отмечается активизация вируса, Онищенко призвал внимательно следить прежде всего за детьми детсадовского и школьного возраста, поскольку они сейчас возвращаются с каникул. Необходимы утренние фильтры, которые включают в себя проверку детей на наличие признаков болезни; а заразившихся нужно изолировать. Также важно усилить режимы дезинфекции в школах, детских садах, больничных учреждениях.

Ещё одной уязвимой категорией, помимо детей, являются пожилые люди.