«Практичные»: Россиянам рассказали, какие подарки дарить коллегам на Новый Год

В преддверии Нового года выбор подарков становится актуальным вопросом для многих. Правильный презент способен не только порадовать, но и укрепить отношения в коллективе. Эксперты по деловому этикету делятся советами по подбору идеальных подарков для коллег и близких.

Альбина Холгова, президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, рассказала в интервью с «Вечерней Москвой», что слишком дорогие презенты неуместны, ведь этикет требует дарить символические знаки внимания. «Лучше всего выбрать практичные и универсальные вещи, такие как качественные ежедневники, необычные ручки или ароматные чаи и кофе», — советует Альбина. Такие подарки подчеркнут внимание к интересам коллег и создадут приятную атмосферу на рабочем месте.

Подарки для мужчин могут быть связаны с их увлечениями. Спортсменам подойдут смарт-часы или спортивные аксессуары, автомобилистам — полезные гаджеты для автомобиля. Женщинам можно подарить уютные хюгге-наборы с пледами и ароматическими свечами или косметические наборы. Практичные подарки, такие как многоразовые бутылки для воды или экосумки, также будут оценены по достоинству.

Холгова напоминает, что упаковка подарка важна не меньше самого содержимого. Красиво оформленный презент производит положительное впечатление. Лучше всего использовать подарочные пакеты или коробки, обёрнутые в бумагу с лентой. При вручении подарка стоит проявить доброжелательность и сказать несколько тёплых слов.

Цифровые подарки, такие как сертификаты на онлайн-обучение или экскурсии, остаются актуальными. Компании могут удивить клиентов и партнёров, вручая изделия, частично изготовленные своими руками, например, наборы для приготовления пряников или футболки с оригинальными стикерами.

Выбор подарка — это не просто формальность, а возможность проявить внимание и заботу. Следуя советам экспертов, вы сможете порадовать коллег и близких, создав праздничное настроение и укрепив дружеские связи.