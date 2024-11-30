Внимание, родители! Инструкция, как получить бесплатный подарок для ребёнка к Новому году
Москвичам объяснили, как получить бесплатный подарок для ребёнка к Новому году
Незадолго до Нового года семьи с детьми могут обратиться в социальные службы, чтобы получить бесплатный подарок. Однако рассчитывать на него могут далеко не все россияне, пишет РИАМО.
В частности, право на получение новогоднего подарка имеют малообеспеченные семьи с доходом ниже прожиточного минимума. Также получить сладкий презент от соцзащиты могут те россияне, которые воспитывают трое и более детей, детей-инвалидов, сирот, родители-одиночки, дети участников СВО и одарённые дети, хорошо проявившие себя в учёбе.
Уточняется, что для каждого региона существует свой список критериев для получения подарка. Например, москвичам следует обратиться за информацией в управу района или посмотреть во вкладке «Мой район» на сайте Правительства Москвы. Жители Подмосковья могут узнать, положен ли им подарок, в местном отделе соцзащиты. Необходимо будет предоставить копию паспорта родителя (опекуна), копию свидетельства о рождении, справку о регистрации ребёнка, документ подтверждающий льготный статус.
В новогодний подарок от социальной службы, как правило, входят конфеты, фрукты и другие сладости. Также туда кладут игрушки, развивающие игры или билеты на праздничные представления. Обменять часть подарка на другую нельзя, так как наборы формируются централизованно.
Ранее россияне назвали самые желанные новогодние подарки. В ходе опроса стало известно, что каждый пятый мечтает о туристической путёвке. Ещё 18% предпочли бы финансовую помощь, 10% респондентов хотят получить на Новый год смартфоны, планшеты и ноутбуки.