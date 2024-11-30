Внимание, родители! Инструкция, как получить бесплатный подарок для ребёнка к Новому году

Незадолго до Нового года семьи с детьми могут обратиться в социальные службы, чтобы получить бесплатный подарок. Однако рассчитывать на него могут далеко не все россияне, пишет РИАМО.

В частности, право на получение новогоднего подарка имеют малообеспеченные семьи с доходом ниже прожиточного минимума. Также получить сладкий презент от соцзащиты могут те россияне, которые воспитывают трое и более детей, детей-инвалидов, сирот, родители-одиночки, дети участников СВО и одарённые дети, хорошо проявившие себя в учёбе.

Уточняется, что для каждого региона существует свой список критериев для получения подарка. Например, москвичам следует обратиться за информацией в управу района или посмотреть во вкладке «Мой район» на сайте Правительства Москвы. Жители Подмосковья могут узнать, положен ли им подарок, в местном отделе соцзащиты. Необходимо будет предоставить копию паспорта родителя (опекуна), копию свидетельства о рождении, справку о регистрации ребёнка, документ подтверждающий льготный статус.

В новогодний подарок от социальной службы, как правило, входят конфеты, фрукты и другие сладости. Также туда кладут игрушки, развивающие игры или билеты на праздничные представления. Обменять часть подарка на другую нельзя, так как наборы формируются централизованно.