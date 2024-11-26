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26 ноября, 03:00

Никаких чупа-чупсов и шипучек: Родителям назвали безопасный состав новогоднего кулька

Врач Маркова назвала фрукты и орехи лучшей заменой конфет в новогоднем кульке

На Новый год детям принято вручать сладкий подарок с конфетами, леденцами, шоколадками и другими лакомствами. Однако зачастую содержимое таких кульков представляет серьёзную угрозу для здоровья малышей, которые по случаю праздника могут за раз скушать целую гору вкусностей и подвергнуть свой организм испытанию на прочность. Способы уберечь пострелят от сахарной атаки для Life.ru перечислила педиатр Ульяна Маркова.

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» напомнила, что покупные конфеты и мармелад содержат огромное количество сахара, который быстро повышает уровень глюкозы в крови и провоцирует выброс инсулина. Также в их составе присутствуют ароматизаторы и красители. От большой «дозы» указанных ингредиентов малыши рискуют не только заработать пищевую аллергию, но и преддиабет. Под угрозой могут оказаться и зубы, если в кульке окажутся чупа-чупсы, предупредила педиатр. Причём речь идёт не только о кариесе, но и о изменении прикуса. Забывать не стоит о вредных насыщенных жирах в шоколадных батончиках и бисквитах.

Также к вредным видам сладостей относятся конфеты-шипучки, взрывная карамель и суперкислый мармелад: они содержат вещества, которые раздражают слизистую оболочку, причём не только рта (именно это и нравится многим детям — необычное щекочущее ощущение на языке), но и желудка и даже кишечника.

Ульяна Маркова

Педиатр, врач - эксперт Лаборатории «Гемотест»

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Так чем же порадовать ребёнка, который с нетерпением ждёт новогодний кулёк? По словам педиатра, родителям лучше самостоятельно собрать сладкий подарок и наполнить его глазированными сухофруктами, орехами, натуральным шоколадом, а также фруктами, например, яблоками и мандаринами. Совсем избегать магазинных конфет не стоит, посоветовала врач. Но их в кульке должно быть не слишком много.

«Дополнить сладости можно каким-нибудь маленьким подарком — головоломкой, раскраской, игрушкой. Но необходимо учитывать возраст ребёнка и не дарить то, чем он может себе повредить, например, проглотив деталь», — подытожила Маркова.

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Ранее Life.ru рассказывал, как безобидный чупа-чупс едва не стоил жизни четырёхлетнему малышу из Липецка. Ребёнок целиком проглотил леденец вместе с пластиковой палочкой, которая застряла в желудке. Лишь мастерство врачей позволило избежать трагедии.

Обложка ©

Freepik / pressfoto

Ольга Годуненко
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