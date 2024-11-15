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15 ноября, 20:08

В Липецке ребёнок чуть не умер, проглотив чупа-чупс

В Липецке врачи спасли 4-летнего ребёнка, проглотившего чупа-чупс на палочке

В Липецке врачи спасли четырёхлетнего малыша, который целиком проглотил леденец, а палочка от него застряла в желудке. Об этом рассказала замначальника управления регионального Минздрава Анна Маркова.

«В приёмный покой больницы родители привезли малыша, который проглотил конфету полностью. Палочка застряла в желудке. Обычно в таких случаях делают полостную операцию. После осмотра было решено попробовать вытащить инородное тело эндоскопической петлёй и попробовать обойтись без операции», — говорит Маркова.

Врачи эндоскопического отделения без разреза смогли достать из желудка острый инородный предмет.

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Life.ru / Kandinsky

Николай Рюмин
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