В Липецке ребёнок чуть не умер, проглотив чупа-чупс

В Липецке врачи спасли четырёхлетнего малыша, который целиком проглотил леденец, а палочка от него застряла в желудке. Об этом рассказала замначальника управления регионального Минздрава Анна Маркова.

«В приёмный покой больницы родители привезли малыша, который проглотил конфету полностью. Палочка застряла в желудке. Обычно в таких случаях делают полостную операцию. После осмотра было решено попробовать вытащить инородное тело эндоскопической петлёй и попробовать обойтись без операции», — говорит Маркова.

Врачи эндоскопического отделения без разреза смогли достать из желудка острый инородный предмет.