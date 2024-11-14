Пенсионер «перемолол» свою ногу в мотокультиваторе и едва её не лишился

В Московской области мужчина получил тяжёлую травму во время работы на приусадебном участке, его нога попала во вращающийся механизм мотокультиватора. Пострадавшего доставили в Сергиево-Посадскую больницу, где врачи провели сложнейшую операцию. Об этом рассказали в региональном Минздраве.

По словам 74-летнего пациента, он занимался вспашкой земли на дачном участке, однако неосторожное обращение с плугом привело к тому, что правая нога буквально намоталась на механизм, также травмирована была и левая конечность. Мужчину пришлось доставить в больницу вместе с плугом культиватора. Его конечности уже синели и становились холодными.

«Состояние пациента было тяжёлым. Мы провели срочную операцию, в ходе которой промыли раны и закрепили отломки костей правой голени в анатомически правильном положении с помощью аппарата внешней фиксации. Также восстановили кровоток и устранили сдавление сосудов», — рассказал врач-травматолог, ортопед Игорь Кучерявый.

Затем врачи выполнили остеосинтез: кости правой голени закрепили титановой пластиной, которую установили через маленький разрез. В результате медики смогли сохранить двигательную функцию пострадавших конечностей. Сейчас пациент отправлен домой для дальнейшей амбулаторной реабилитации.