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14 ноября, 09:48

Пенсионер «перемолол» свою ногу в мотокультиваторе и едва её не лишился

В Подмосковье врачи спасли мужчину, нога которого попала в плуг мотокультиватора

Нога мужчины попала в мотокультиватор. Обложка © Минздрав Московской области

Нога мужчины попала в мотокультиватор. Обложка © Минздрав Московской области

В Московской области мужчина получил тяжёлую травму во время работы на приусадебном участке, его нога попала во вращающийся механизм мотокультиватора. Пострадавшего доставили в Сергиево-Посадскую больницу, где врачи провели сложнейшую операцию. Об этом рассказали в региональном Минздраве.

По словам 74-летнего пациента, он занимался вспашкой земли на дачном участке, однако неосторожное обращение с плугом привело к тому, что правая нога буквально намоталась на механизм, также травмирована была и левая конечность. Мужчину пришлось доставить в больницу вместе с плугом культиватора. Его конечности уже синели и становились холодными.

«Состояние пациента было тяжёлым. Мы провели срочную операцию, в ходе которой промыли раны и закрепили отломки костей правой голени в анатомически правильном положении с помощью аппарата внешней фиксации. Также восстановили кровоток и устранили сдавление сосудов», — рассказал врач-травматолог, ортопед Игорь Кучерявый.

Затем врачи выполнили остеосинтез: кости правой голени закрепили титановой пластиной, которую установили через маленький разрез. В результате медики смогли сохранить двигательную функцию пострадавших конечностей. Сейчас пациент отправлен домой для дальнейшей амбулаторной реабилитации.

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Ранее сообщалось, что в Балашихе 20-летняя девушка несколько лет мучилась огромными опухолями на ушах, которые возникли у неё после пирсинга. Хирургам пришлось провести операцию, чтобы помочь пациентке избавиться от эстетических проблем.

Татьяна Миссуми
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