Как не разориться на новогодних подарках: Советы финансового консультанта
Консультант Матвеева посоветовала установить чёткий лимит на новогодние траты
Чтобы сохранить баланс между приятными предновогодними покупками и обязательными повседневными тратами, необходимо установить лимит. Это позволит избежать расхода средств, предназначенных на оплату жилья, коммунальных услуг, продуктов питания и прочего. Об этом заявила RT финансовый консультант Ольга Матвеева.
По словам эксперта, при формировании бюджета необходимо анализировать текущие финансовые возможности. В первую очередь надо оценить общий доход семьи и учесть ежемесячные обязательные платежи. Из того, что осталось, можно выделить фиксированную сумму, которая пойдёт на покупку подарков, украшений и другие праздничные нужды.
Также Матвеева посоветовала составить список людей, которым вы будете дарить подарки и распределить сумму между ними. Такой подход поможет сделать акцент на более значимых и дорогих подарках, а также понять, где можно обойтись символическими презентами.
Кроме того, неплохим способом сэкономить деньги, будет сделать что-то своими руками. Например, можно скомбинировать покупную кружку и домашнее печенье, или к открытке приложить вязаные варежки. Ещё можно обговорить с родственниками и друзьями максимальную сумму подарка, чтобы никто не выходил из бюджета. Такая договорённость поможет избежать неудобных ситуаций, когда один человек дарит что-то дорогое, а другой — более скромное, подытожила эксперт.
Ранее россиянам посоветовали не откладывать покупку подарков на последний момент. Это поможет избежать очередей в магазинах. Также перед Новым годом часто действуют хорошие скидки, которыми можно воспользоваться. Перед походом в магазин следует составить список покупок и чётко следовать ему. Так вы оградите себя от необдуманных трат и сохраните в целости семейный бюджет.