Как не разориться на новогодних подарках: Советы финансового консультанта

Чтобы сохранить баланс между приятными предновогодними покупками и обязательными повседневными тратами, необходимо установить лимит. Это позволит избежать расхода средств, предназначенных на оплату жилья, коммунальных услуг, продуктов питания и прочего. Об этом заявила RT финансовый консультант Ольга Матвеева.

По словам эксперта, при формировании бюджета необходимо анализировать текущие финансовые возможности. В первую очередь надо оценить общий доход семьи и учесть ежемесячные обязательные платежи. Из того, что осталось, можно выделить фиксированную сумму, которая пойдёт на покупку подарков, украшений и другие праздничные нужды.

Также Матвеева посоветовала составить список людей, которым вы будете дарить подарки и распределить сумму между ними. Такой подход поможет сделать акцент на более значимых и дорогих подарках, а также понять, где можно обойтись символическими презентами.

Кроме того, неплохим способом сэкономить деньги, будет сделать что-то своими руками. Например, можно скомбинировать покупную кружку и домашнее печенье, или к открытке приложить вязаные варежки. Ещё можно обговорить с родственниками и друзьями максимальную сумму подарка, чтобы никто не выходил из бюджета. Такая договорённость поможет избежать неудобных ситуаций, когда один человек дарит что-то дорогое, а другой — более скромное, подытожила эксперт.