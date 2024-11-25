Россиянам дали советы, как избежать «голодных» покупок на предновогоднем шопинге

Предновогодняя атмосфера часто толкает людей на необдуманные траты, особенно это касается дней распродаж. Чтобы не оставить в магазинах целое состояние и не встречать Новый год с пустыми карманами, следует придерживаться нескольких простых правил.

По словам маркетолога Елизаветы Волошаниной, следует составить список необходимых покупок и придерживаться его. Также не следует идти в магазин за несколько дней до Нового года. Так вы сможете избежать толпы и получить консультацию продавцов, купив то, что на самом деле нравится. Важно продумать и меню праздничного стола, некоторые продукты тоже лучше приобрести заранее.

«Из плюсов: нет нервов и толпы, есть выбор по разным брендам, и вы можете купить продукт из своих предпочтений и бюджета», — отметила эксперт в интервью радио Sputnik.

Она посоветовала закупаться в крупных сетях, а не в маленьких продуктовых лавочках. Там большой ассортимент и часто бывают скидки. При этом следует пройтись по магазинам и посмотреть, где какой товар дешевле. Разница в цене бывает существенная.

Онлайн-покупки тоже надо делать заранее — так будет меньше проблем с доставкой и ассортиментом. К тому же снижается риск совершить спонтанные, «голодные» покупки, заявила маркетолог. Она посоветовала не вестись на уловки продавцов, создающих праздничную атмосферу. По пути к кассе могут ждать бесплатные дегустации, интересная раскладка товара, акции «три по цене двух» и другое.