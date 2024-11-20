«Кулибин-клуб» испытал под Владимиром инновационные дроны для нужд бойцов СВО

«Кулибин-клуб» Народного фронта в интересах бойцов, выполняющих боевые задачи в зоне СВО, организовал испытания дронов-камикадзе и БПЛА самолётного типа на полигоне во Владимирской области. Работу своих изобретений проверили умельцы из нескольких российских регионов, говорится в пресс-релизе Народного фронта, поступившем в распоряжение Life.ru.

Испытание отечественных инженерных разработок «Кулибин-клубом» во Владимирской области: система «Аргус», БВС OG-40 и дрон-камикадзе «Жар-птица». Видео © Народный фронт / Предоставлено Life.ru

В частности, проверку на полигоне прошёл 10-дюймовый дрон-камикадзе «Жар-птица», который может нести полезную нагрузку и выполнять разведывательные функции. На передовой «птичку» уже положительно оценили. Также был испытан беспилотник самолётного типа OG-40, причём сразу в двух модификациях: с двигателем внутреннего сгорания (OG-40) и с электрическим двигателем (OG-40Е).

Дрон «Жар-птица». Фото © Народный фронт / Предоставлено Life.ru

«Машины могут применяться для разведки, мониторинга, доставки специальных грузов к месту назначения, также могут выполнять функцию дронов-камикадзе и нести полезную нагрузку. Под эгидой «Кулибин-клуба» мы общаемся с другими разработчиками, которые помогают нам найти решения, касающиеся связи, компоновки самолёта и, собственно говоря, его применения», — рассказал директор по развитию компании – производителя БВС Сергей.

Компоненты системы видеоперехвата «Аргус». Фото © Народный фронт / Предоставлено Life.ru

Проверялись не только дроны, но и система РЭБ «Омут», а также средство перехвата сигналов «Аргус». Первая может быть установлена на автомобили и спецтехнику, питается от аккумулятора на 12 вольт или от 24-вольтного источника. Изделие на 80% состоит из отечественных деталей. «Аргус», в свою очередь, позволяет перехватывать видеосигнал с беспилотников противника, показывает нагрузку летящего БПЛА и выдаёт инструкцию по необходимым для подавления и нейтрализации действиям.