Тысячи «Алёш» пополнили ряды российской армии в зоне СВО

Нашим бойцам в зону СВО поставили тысячи дронов-камикадзе «Алёша». Об этом собщили в движении «Народный фронт».

«Беспилотник применяется на передовой уже порядка полугода. Передано в общей сложности несколько тысяч единиц. Реакция бойцов положительная, дрон постоянно дорабатываем в соответствии с пожеланиями, отзывами наших ребят», — отметил разработчик дрона Дмитрий в беседе с ТАСС.

По сообщению представителя, с передовой уже поступают сообщения о положительном опыте использования «Алёши» российскими военными. Он отметил, что в настоящее время мощность производства составляет 2 400 единиц в месяц, и в последнее время она удваивается. В планах выйти к концу года на уровень 18 тыс. изделий в месяц.

Также было упомянуто, что беспилотники будут оснащены российскими двигателями. Разработчик добавил, что дроны могут быть использованы не только в военных, но и в гражданских целях, и что после завершения специальной военной операции производство продолжится.