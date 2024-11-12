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12 ноября, 12:05

Тысячи «Алёш» пополнили ряды российской армии в зоне СВО

«Народный фронт»: Нашим военным поставили тысячи дронов-камикадзе «Алёша»

Нашим бойцам в зону СВО поставили тысячи дронов-камикадзе «Алёша». Об этом собщили в движении «Народный фронт».

«Беспилотник применяется на передовой уже порядка полугода. Передано в общей сложности несколько тысяч единиц. Реакция бойцов положительная, дрон постоянно дорабатываем в соответствии с пожеланиями, отзывами наших ребят», — отметил разработчик дрона Дмитрий в беседе с ТАСС.

По сообщению представителя, с передовой уже поступают сообщения о положительном опыте использования «Алёши» российскими военными. Он отметил, что в настоящее время мощность производства составляет 2 400 единиц в месяц, и в последнее время она удваивается. В планах выйти к концу года на уровень 18 тыс. изделий в месяц.

Также было упомянуто, что беспилотники будут оснащены российскими двигателями. Разработчик добавил, что дроны могут быть использованы не только в военных, но и в гражданских целях, и что после завершения специальной военной операции производство продолжится.

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Telegram / Минобороны

Александра Мышляева
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