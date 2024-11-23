Андрей Воробьёв и Дмитрий Григоренко открыли финал чемпионата «Битва роботов»

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Григоренко дали старт финалу чемпионата «Битва роботов» на «Арене Мытищи». Призовой фонд в этом году составил рекордные в истории соревнований 6,6 млн рублей.

За победу сражаются ребята из России, Белоруссии, Китая, Индии и Ирана самых разных возрастов: младшему всего 10 лет, а самому старшему — 57.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв общается с участниками «Битвы роботов». Фото © Пресс-служба Губернатора Московской области

«Мы уверены, что и юные участники, и те, кто постарше покажут очень интересные, увлекательные бои. Ну а мне приятно отметить, что у нас, в Подмосковье, одним из самых популярных кружков в школах становится робототехника. Поэтому, ребята, дерзайте и только вперёд», — поприветствовал ребят Воробьёв.

В отборочный этап чемпионата прошли 96 команд, а до финального турнира дошли 32 лучшие. Понаблюдать за решающими битвами на «Арену-Мытищи» приехали свыше 6,5 тысячи зрителей. Ещё несколько миллионов следят за ними онлайн.

Призовой фонд в этом году составил рекордные в истории соревнований 6,6 млн рублей. Фото © Пресс-служба Губернатора Московской области

В 2024 году чемпионат впервые проходит в двух дисциплинах: «Битва роботов» и «Битва мини-роботов». В первой участвуют 16 взрослых команд с «роботами-тяжеловесами» до 110 кг. Во второй — 16 юношеских с мини-роботами, вес которых не превышает 1,5 кг. Машины могут атаковать друг друга любыми разрешёнными средствами нападения. Жюри выставляет баллы по трем критериям: урон, агрессия и управление. В рамках турнира также состоится шоу-матч «Битва дронов» с участием двух инженерных команд.