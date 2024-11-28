Россияне назвали самые желанные новогодние подарки

Каждый пятый россиянин мечтает получить в подарок на Новый год туристическую путёвку. Как сообщает АГН «Москва» со ссылкой на результаты опроса Superjob, это изменение предпочтений заметно по сравнению с прошлым годом, когда деньги были на первом месте. Сейчас 18% респондентов предпочли бы финансовую помощь, а гаджеты, такие, как смартфоны, планшеты и ноутбуки, желают получить 10% опрошенных.

Исследования показали, что женщины чаще мужчин мечтают о путешествиях (24% против 15%), тогда как мужчины больше склонны выбирать деньги (26% против 11%) и гаджеты (11% против 9%). Молодые люди до 35 лет чаще всего хотят получить деньги (19%), в то время как россияне старше 45 лет предпочитают путешествия (28%).

Интересно, что среди респондентов с доходом от 100 тыс. рублей в месяц наибольшее число желающих получить туристическую путёвку — 34%. Это говорит о том, что более обеспеченные люди видят в путешествиях способ расслабления и отдыха, который они могут себе позволить.

Среди других популярных подарков, которые россияне хотели бы получить на Новый год, — сертификаты на образовательные курсы (8%), бытовая техника (4%), а также косметика и спортивный инвентарь (по 3%). Около 2% респондентов мечтают о ювелирных украшениях, билетах в театр и предметах интерьера. Одежду, алкоголь и компьютерные игры хотели бы получить всего лишь 1% опрошенных.

Опросы проводились в конце ноября среди 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 369 населенных пунктах по всей стране. Эти данные позволяют сделать выводы о текущих предпочтениях россиян в выборе новогодних подарков и отражают изменения в их приоритетах.