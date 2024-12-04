Ахеджакову могут признать иноагентом из-за лозунга украинских националистов
SHOT: Ахеджакову требуют иноагентом из-за украинского лозунга на спектакле
Лия Ахеджакова. Обложка © Wikipedia / A.Savin
Лию Ахеджакову требуют признать иноагентом и лишить звания народной артистки РФ после фразы «Слава Украине!» на спектакле в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, внимание на перформанс актрисы обратили общественники из движения «Сорок сороков». Авторы инициативы утверждают, что подобными фразами Ахеджакова порочит звание народного артиста РФ, потому её надо его лишить. Вдобавок признать иноагентом, так как свой спектакль «Мой внук Вениамин» она показывает исключительно за границей и там же делает политические заявления. Своё обращение общественники направили в Минюст.
Ранее сообщалось, что Лия Ахеджакова после спектакля в Лос-Анджелесе произнесла фразу «Слава Украине!». 86-летняя Ахеджакова получила от зрителей букет цветов и традиционный ответ украинских националистов на эту фразу.