С улыбкой и цветами: Ахеджакова произнесла украинский лозунг после спектакля в США
SHOT: Лия Ахеджакова произнесла «Слава Украине!» после спектакля в Лос-Анджелесе
Лия Ахеджакова произнесла «Слава Украине!» после спектакля в Лос-Анджелесе. Кадры с мероприятия публикует телеграм-канал SHOT.
«Слава Украине!» от Ахеджаковой после спектакля в США. Видео © Telegram / SHOT
На кадрах видно, что 86-летняя Ахеджакова получила от зрителей букет цветов и традиционный ответ украинских националистов на эту фразу.
После начала СВО Лия Ахеджакова заняла ярую проукраинскую позицию, критикуя российские власти. Из-за этого артистку даже просили признать иноагентом и лишить госнаград. Впрочем, у неё нашлись и защитники — Барбара Брыльска, также неоднократно выступавшая в поддержку Киева.
ТАСС / Сергей Карпухин