С улыбкой и цветами: Ахеджакова произнесла украинский лозунг после спектакля в США

На кадрах видно, что 86-летняя Ахеджакова получила от зрителей букет цветов и традиционный ответ украинских националистов на эту фразу.

После начала СВО Лия Ахеджакова заняла ярую проукраинскую позицию, критикуя российские власти. Из-за этого артистку даже просили признать иноагентом и лишить госнаград. Впрочем, у неё нашлись и защитники — Барбара Брыльска, также неоднократно выступавшая в поддержку Киева.