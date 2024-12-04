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4 декабря, 13:08

С улыбкой и цветами: Ахеджакова произнесла украинский лозунг после спектакля в США

SHOT: Лия Ахеджакова произнесла «Слава Украине!» после спектакля в Лос-Анджелесе

Лия Ахеджакова произнесла «Слава Украине!» после спектакля в Лос-Анджелесе. Кадры с мероприятия публикует телеграм-канал SHOT.

«Слава Украине!» от Ахеджаковой после спектакля в США. Видео © Telegram / SHOT

На кадрах видно, что 86-летняя Ахеджакова получила от зрителей букет цветов и традиционный ответ украинских националистов на эту фразу.

После начала СВО Лия Ахеджакова заняла ярую проукраинскую позицию, критикуя российские власти. Из-за этого артистку даже просили признать иноагентом и лишить госнаград. Впрочем, у неё нашлись и защитники — Барбара Брыльска, также неоднократно выступавшая в поддержку Киева.

У колесящей по заграницам Ахеджаковой резко ухудшилось здоровье
У колесящей по заграницам Ахеджаковой резко ухудшилось здоровье
Обложка ©

ТАСС / Сергей Карпухин

Мария Любицкая
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