У колесящей по заграницам Ахеджаковой резко ухудшилось здоровье

Из-за воспаления седалищного нерва у Лии Ахеджаковой врачи запретили ей принимать лежачее положение. Согласно предписанию медиков, исключение составляют лишь два случая: когда 86-летняя актриса спит или занимается сексом. Об этом узнал Mash.

Советской и российской актрисе театра и кино с недавних пор начали досаждать сильные боли в спине. Об этом она рассказала в больнице, упомянув, что не может из-за них нормально двигаться, наклоняться и спать. В ходе обследования медики обнаружили у неё проблемы с седалищным нервом. Ей порекомендовали пройти курс терапии и начать вести строгий режима дня.

Артистке посоветовали добавить в свою жизнь больше физнагрузок, ложиться и просыпаться в одно и то же время, засыпать на комфортном матрасе в тёмной прохладной комнате. В течение дня ей позволили принимать горизонтальное положение лишь тогда, когда ей хочется вздремнуть или предаться плотским утехам со своим супругом, который младше Ахеджаковой на 20 лет.

Двумя годами ранее актриса требовала от Роскомнадора внести в блэклист всех её недоброжелателей в Сети, которые писали, мол, Ахеджакова ненавидит свою страну и отправляет деньги ВСУ. Всерьёз её там никто не воспринял. Затем в апреле 2023 года она уволилась из театра «Современник», где прослужила 50 лет. Сейчас свои спектакли она показывает только за границей. На днях артистка выступила в Грузии, а затем уехала колесить по другим странам. У неё запланированы концерты в Австрии, Германии и США.