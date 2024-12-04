У британского шеф-повара с мишленовской звездой украли 2500 пирогов

Британский шеф-повар Томми Бэнкс, обладатель звезды Мишлен и владелец известного ресторана, столкнулся с неприятной ситуацией: его фургон с 2500 пирогами был угнан с парковки в городе Рипоне, сообщает Independent. Стоимость груза оценивалась в 25 000 фунтов стерлингов (около 3 300 000 рублей), и пироги предназначались для рождественского рынка в Йорке.

Бэнкс записал видеообращение с просьбой к угонщикам «поступить правильно» и отдать пироги нуждающимся. Он надеялся, что воры проявят милосердие в преддверии Рождества и передадут еду в общественные центры. На пирогах был логотип шефа, что делало их продажу сложной задачей.

Шеф-повар также попросил всех, кто столкнётся с предложением купить его пироги от неизвестных лиц, сообщать об этом в полицию. Хотя фургон был застрахован, потеря еды сильно огорчила Бэнкса и его команду, которые больше беспокоились о пирогах, чем о самом транспортном средстве.

Несмотря на все усилия, история закончилась разочарованием. Полиция обнаружила фургон брошенным в Мидлсбро, в 50 километрах от места угона. К сожалению, пироги оказались повреждены и непригодны для употребления. Бэнкс выразил сожаление по поводу огромного количества потраченной впустую еды, назвав это «просто мусором». «Извините, но у этой истории не будет счастливого конца», — заявил он.

Томми Бэнкс — знаменитый британский шеф-повар. У него есть свой ресторан The Black Swan в деревне Олдстед. В 2017 году этот ресторан был признан лучшим в мире по версии портала TripAdvisor.

Бэнкс стал самым молодым шефом в Великобритании, который получил звезду Мишлен: на тот момент ему было всего 24 года. Кроме того, он участвует в кулинарных телешоу. Например, в программе The Great British Menu он выступает в роли судьи. Также Бэнкс известен тем, что предпочитает использовать местные и сезонные продукты.