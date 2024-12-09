«Ребёнок родил ребёнка»: Анна Седокова поздравила старшую дочь с 20-летием

Анна Седокова, известная певица и экс-участница группы «ВИА Гра», трогательно поздравила свою старшую дочь Алину с 20-летием. В своём сообщении в социальных сетях Седокова поделилась, что рождение ребёнка стало самым счастливым днём в её жизни, несмотря на юный возраст и неопытность в материнстве.

Алина появилась на свет в первом браке Анны с футболистом Валентином Белькевичем, когда певице было всего 22 года. «Мне было слишком мало лет, и я точно не была готова. Но разве можно быть готовой к такому количеству счастья в жизни», — призналась Седокова. Певица отметила, что Алина прошла с ней через все сложные периоды, и сейчас она счастлива, что может дать дочери только лучшее.

Анна подчеркнула, что от неё дочери достались интеллект и особый взгляд, которые она считает бесценными. Публикация также сопровождалась архивными снимками, на которых видно, что Алина унаследовала многие черты матери.

Сейчас Алина активно участвует в телевизионных проектах и стремится показать свою самостоятельность, отмечая, что она не просто «ребёнок поп-звезды». В недавнем шоу «Первые на деревне» девушка продемонстрировала свои кулинарные способности, которые были высоко оценены зрителями и участниками. Поклонники певицы присоединились к поздравлениям, отмечая, как повзрослела и похорошела Алина, и желая ей счастья и успехов в будущем.

Анна Седокова, помимо Алины, воспитывает ещё двоих детей: дочь Монику от бизнесмена Максима Чернявского и сына Гектора от предпринимателя Артёма Комарова. В октябре стало известно, что певица подала на развод с баскетболистом Янисом Тиммой, с которым у неё не было общих детей.