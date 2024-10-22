«Хочу, чтобы все отстали»: Анна Седокова эмоционально высказалась о разводе

Анна Седокова дала комментарий относительно бракоразводного процесса с баскетболистом Янисом Тиммой. 41-летняя звезда призналась, что её моральное состояние на данный момент в упадке, но она продолжает работать над созданием новой музыки.

Анна Седокова рассказала о своём состоянии в связи с бракоразводным процессом. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / annasedokova

«Вы не представляете, как сложно сейчас. Но я должна работать. У меня 25 числа большой концерт, который все так ждут. Я собралась и приехала на примерку», — призналась звезда в одной из публикаций.

Затем Седокова дала более объёмный комментарий, где призналась, что устала от обсуждений развода и «хочет, чтобы все отстали». Главная её цель — «просто делать свою музыку и жить свою жизнь».