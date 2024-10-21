Он будет бороться, а она пойдёт дальше: Сваха назвала причину разрыва Седоковой с мужем-баскетболистом
Сваха Осипова: Янис Тимма слишком спокойный для огненной Седоковой
Певица Анна Седокова и баскетболист Янис Тимма. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / annasedokova
Поклонники Анны Седоковой продолжают активно обсуждать её расставание с баскетболистом Янисом Тиммой. Многие не верят, что столь яркий союз всё-таки распадётся. И хотя певица уже официально подала на развод, её супруг дал ясно понять, что просто так не отпустит возлюбленную.
По мнению свахи Анны Осиповой, Тимма действительно будет до последнего бороться за любовь бывшей солистки группы «ВИА Гра». Она считает, что романтичному спортсмену не хватает полыхающего огня, который бурлит в Седоковой. Поэтому не исключено, что пара помирится, но ненадолго.
«Однозначно будет бурное примирение и пара просуществует какое-то время на пике страстей и эмоций. На мой взгляд, энергичная Седокова пойдёт дальше, не оглядываясь, а более спокойный Янис просто не способен за ней угнаться и всегда держать нужный ей накал страстей», — предположила сваха в беседе с порталом «Страсти».
Напомним, что Седокова уже подала заявление в мировой суд о расторжении брака. Оно было зарегистрировано 16 октября. В последнее время певица жила с мужем в разных городах и говорила про отношения: «всё сложно». Супруги, по словам артистки, расставались раз 20, но потом сходились. Теперь же решение окончательное.