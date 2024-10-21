Он будет бороться, а она пойдёт дальше: Сваха назвала причину разрыва Седоковой с мужем-баскетболистом

Поклонники Анны Седоковой продолжают активно обсуждать её расставание с баскетболистом Янисом Тиммой. Многие не верят, что столь яркий союз всё-таки распадётся. И хотя певица уже официально подала на развод, её супруг дал ясно понять, что просто так не отпустит возлюбленную.

По мнению свахи Анны Осиповой, Тимма действительно будет до последнего бороться за любовь бывшей солистки группы «ВИА Гра». Она считает, что романтичному спортсмену не хватает полыхающего огня, который бурлит в Седоковой. Поэтому не исключено, что пара помирится, но ненадолго.

«Однозначно будет бурное примирение и пара просуществует какое-то время на пике страстей и эмоций. На мой взгляд, энергичная Седокова пойдёт дальше, не оглядываясь, а более спокойный Янис просто не способен за ней угнаться и всегда держать нужный ей накал страстей», — предположила сваха в беседе с порталом «Страсти».