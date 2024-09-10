Объявившая о разводе Анна Седокова отстригла волосы под песню «Пошлю его на...»

Певица Анна Седокова решила сменить имидж после развода с третьим мужем, баскетболистом Янисом Тиммой. В соцсетях исполнительница опубликовала видео, как сама себе отстригает волосы.

Анна Седокова отстригла себе волосы на камеру. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / annasedokova

«Итак, я решилась. Но это ещё не всё», — написала звезда.

На фоне звучал кавер Люси Чеботиной на композицию Лолиты «Пошлю его на...».