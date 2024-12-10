Где живут герои советских новогодних фильмов и можно ли купить их квартиры сегодня

Новогодние праздники неизменно ассоциируются с мандаринами, ёлкой и любимыми фильмами. Пересматривая культовые ленты, мы вспоминаем знакомые сюжеты, любимых актёров и... интерьеры квартир. Но задумывались ли вы, сколько стоит поселиться в домах героев этих фильмов? Мы выяснили, где находятся квартиры по культовым адресам и что потребуется для их покупки.

Квартира из «Иронии судьбы»: можно ли поселиться на той самой улице?









Главная загадка любимой новогодней комедии — знаменитая 3-я улица Строителей, которая одновременно находилась и в Ленинграде, и в Москве. На самом деле обе «киношные» квартиры снимали в домах на проспекте Вернадского — № 113 и 125. Эти дома уникальны сами по себе: серия П-65, построенная как эксперимент, насчитывает всего три здания.

Квартира героини Нади в фильме была двухкомнатной, с общей площадью около 55 квадратных метров. Сегодня стоимость жилья в этом доме достигает 19 миллионов рублей. Дом Жени Лукашина чуть более демократичен по ценам: в соседнем доме можно найти квартиру за 14,5 миллиона рублей. Однако такие предложения быстро уходят с рынка, так что, возможно, придётся потрудиться, чтобы воплотить мечту.

«Москва слезам не верит»: квартира в сталинской высотке

Где жили персонажи советских новогодних комедий. Кадр из фильма «Москва слезам не верит», режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Валентин Черных / Kinopoisk

По данным исследования Level Group, высотка на Кудринской площади — это не только место, где героиня Екатерина притворялась дочерью профессора. Этот дом — один из самых престижных в столице. Сегодня за «профессорскую» квартиру площадью 148 квадратных метров просят 97 миллионов рублей.

Но, если вам не нужна такая просторная недвижимость, можно присмотреться к более скромным вариантам. Например, в высотке на Котельнической набережной, где снимали интерьеры, трёхкомнатная квартира с видом на Кремль стоит 400 миллионов рублей. Для тех, кто ищет что-то доступнее, есть трёшка за 72 миллиона рублей. Да, цены кусаются, но что поделать — это сердце Москвы.

«Москва слезам не верит»: статусная недвижимость героини на Мосфильмовской улице

Квартиры из культовых фильмов: цены сегодня. Кадр из фильма «Москва слезам не верит», режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Валентин Черных / Kinopoisk

Когда Екатерина стала директором завода, она переехала на Мосфильмовскую улицу. Сегодня цены на двухкомнатные квартиры здесь варьируются от 12 миллионов рублей в старых домах до 66 миллионов в современных жилых комплексах бизнес-класса. Если же говорить о новостройках, двухкомнатная квартира в ближайших к Мосфильмовской проектах обойдётся в 20–30 миллионов рублей.

«Иван Васильевич» и его хоромы: сколько стоит однушка Шурика

Какие дома стали героями советского кино. Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», режиссёр Леонид Гайдай, сценарист Михаил Булгаков / Kinopoisk

Квартира изобретателя Шурика из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» находится на Новокузнецкой улице, дом 13. В фильме она кажется тесной, но по советским меркам кухня в 9 метров была вполне просторной. Сегодня похожую однокомнатную квартиру здесь можно купить за 20 миллионов рублей. Сравните: это стоимость современной двушки в новом жилом комплексе за пределами центра Москвы.

Можно ли купить квартиру из фильма?

Сколько стоят культовые квартиры в Москве. Фото © «Yandex Карты»

Рынок недвижимости в центре Москвы всегда остаётся горячим, а дома из советских фильмов становятся не только символами эпохи, но и востребованными объектами. Большинство этих квартир расположены в престижных районах, а их стоимость отражает высокий спрос. Хотите почувствовать себя героем новогодней сказки? Тогда готовьтесь к серьёзным инвестициям, ведь жизнь в таких домах — это часть истории.

Почему эти дома популярны? Уникальная архитектура . Высотки и экспериментальные проекты советских лет до сих пор остаются редкостью.

. Высотки и экспериментальные проекты советских лет до сих пор остаются редкостью. Расположение . Большинство этих домов находятся в престижных районах с развитой инфраструктурой.

. Большинство этих домов находятся в престижных районах с развитой инфраструктурой. Историческая ценность. Для многих эти квартиры — символ детства и культовых фильмов.



