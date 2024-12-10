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10 декабря, 14:00

Тест: Лишь истинный мастодонт застолья отгадает, из каких советских фильмов эти 7 тостов

Ваш арсенал пожеланий состоит из «счастья, здоровья и удачи»? Пришло время пополнить запасы!

Тосты — неотъемлемая часть каждого русского застолья и праздника. И это не только способ выразить свои чувства, но и шанс поделиться мудростью, забавными историями, притчами и шутками, которые только подчеркнут атмосферу лёгкости, веселья и семейности! А интересные фразы, произнесённые персонажами любимых фильмов, из года в год цитируются в кругу близких. Вспомнить их, а затем угадать, из какого фильма они взяты, под силу только истинному фанату и знатоку. Надеемся, вы один из них!

Празднование Нового года должно быть тщательно продумано: от подарков и пожеланий близким до красивого образа, который привлечёт удачу! Калмыцкая шаманка раскрыла, в каких цветах ни в коем случае нельзя встречать новый, 2025 год. А здесь мы рассказали, как выгодно продать советские новогодние игрушки и сколько на самом деле они могут стоить.

5 отечественных актрис, которые смогли стать по-настоящему популярными, только став бабушками
5 отечественных актрис, которые смогли стать по-настоящему популярными, только став бабушками
Обложка ©

Коллаж © Life.ru Кадр из фильмов «Любовь и голуби», «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» / Kinopoisk

Виктория Мишинкина
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