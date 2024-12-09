6 главных правил, чтобы заслужить уважение коллег, а не стать героем офисных мемов

На работе как на поле боя: уважение коллег — это ваш бронежилет, который защитит от шуточек за спиной, неприятных сюрпризов в коллективных чатах и бойкота на общем кофе-брейке. Собрали шесть правил, которые помогут не только укрепить свой авторитет, но и остаться в числе тех, с кем приятно пить воду из офисного кулера.

1. Дали слово — держите. Тут главное — не забыть

Советы, которые помогут завоевать доверие в офисе. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Коллеги не забудут ваше обещание помочь с отчётом даже через полгода. А вы уже благополучно стёрли это из памяти, потому что всё записываете на стикерах, которые исчезают как носки после стирки. Чтобы не попасть в чёрный список, заводите привычку фиксировать задачи — в блокноте, телефоне или хотя бы на листке бумаги. Как только завершили дело — с чувством гордости вычеркните его. Это не только дисциплинирует, но и покажет вас ответственным человеком, которому можно доверить проект. А таких ценят… особенно те, кто вечно всё забывает.

2. Не переходите границы — личные и профессиональные

Мы понимаем: спросить у Клавы из бухгалтерии, когда она выйдет замуж, или пошутить про парней Светы из соседнего отдела бывает так заманчиво. Но остановитесь. Если профессиональным стендапером вас не назвать, коллеги такое остроумие могут и не оценить. Уважайте личное пространство, даже если оно ограничивается перегородкой в офисе типа open space. Подумайте, приятно ли вам, когда кто-то роется в папке «Личное» или комментирует вашу новую причёску. Ну вот и не делайте так.

3. Научитесь слушать и хотя бы иногда кивать

Что делать, чтобы коллеги вас уважали. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Люди любят говорить. Особенно о себе. И ничто не делает человека более ценным в коллективе, чем способность выслушать и сказать что-то вроде: «Да, Петя. Этот новый принтер — просто ужас». Но будьте искренни: никто не любит тех, кто кивает головой, пока переписывается в телефоне. Проявляйте интерес, уточняйте детали, переспрашивайте. Да, это звучит как работа психотерапевта, но результат вас удивит. Однажды коллеги начнут спрашивать вашего совета — и тут уже вы будете важным экспертом, а не тем, кто случайно попал на совещание.

4. Ошибся — признай это с юмором

Не надо притворяться, что это не вы удалили общий файл или случайно разослали письмо на 200 сотрудников. Признайтесь, пошутите и пообещайте исправиться. Это обезоруживает даже самых строгих начальников. Ошибки совершают все, но не все способны их признавать. А уж если вы ещё и сами найдёте решение проблемы — можете записывать плюсик в карму.

5. Станьте тем, кто помогает, а не создаёт проблемы

Главные правила успешного общения с коллегами. Фото © Shutterstock / FOTODOM / insta_photos

Если офис — это небольшой коллектив, то в нём всегда есть два типа людей: те, кто поддерживает, и те, кто вечно «занят». Станьте первым типом. Видите, что у коллеги аврал, а вы закончили свою задачу? Спросите: «Чем помочь?» Даже если ответом будет: «Ничем», предложение останется в памяти. В следующий раз, когда вы окажетесь в сложной ситуации, о вас вспомнят с благодарностью.

6. Делитесь знаниями, а не только мемами

Секрет успеха — быть не просто коллегой, но и источником полезной информации. Узнали новую фишку в Excel? Научились ускорять работу через чат-бот? Делитесь этим с командой. Например: «Ребят, оказывается, можно *ваше рабочее ноу-хау*. Кому показать?» Такой подход делает вас человеком, к которому идут за советом. А если вы ещё и мемы смешные приносите, то вы вообще незаменимы.

Как завоевать уважение коллег на работе. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Zinkevych