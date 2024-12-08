Сколько стоят советские новогодние игрушки и почему вы будете кусать локти, что их не сохранили
Старые советские ёлочные игрушки снова в моде! Life.ru рассказывает, какие раритеты сейчас стоят сотни тысяч рублей и как не пропустить сокровище на чердаке.
Советские новогодние игрушки — это не просто украшения для ёлки, а настоящая машина времени. Каждая игрушка, даже самая простая, хранит в себе кусочек эпохи. Сегодня многие из нас с грустью вспоминают те самые стеклянные шары, ватных зверей или фигурки на прищепках, которые висели на ёлке в детстве. Но мало кто подозревает, что за некоторые из этих раритетов коллекционеры готовы отдать приличные суммы. Хотите узнать, что может пылиться на антресолях у вашей бабушки?
Почему советские игрушки снова в моде
Сколько стоят советские ёлочные игрушки? Фото © ТАСС / Максим Новиков
В последние годы мода на винтаж набирает обороты. Советские ёлочные игрушки становятся не просто ностальгическим элементом, а настоящим предметом коллекционирования. Дело не только в их возрасте, но и в качестве исполнения. Это были не массовые штамповки, а результат ручного труда — стеклодувы, художники, мастера по папье-маше создавали маленькие произведения искусства.
Сегодня коллекционеры готовы выложить немалые деньги за редкие экземпляры. Но главное, что движет этим рынком, — это не просто желание украсить елку, а азарт поиска. Настоящий ценитель мечтает не столько купить игрушку, сколько найти её в забытых коробках на чердаках или рынках.
Игрушки, за которыми охотятся коллекционеры
Некоторые игрушки ушедших лет стали настоящими легендами среди любителей старины. Например, ватная игрушка «Дюймовочка на ласточке» начала XX века — за неё на аукционах предлагают от 30 тысяч рублей. Она невероятно редка, а состояние ватных игрушек через сто лет часто оставляет желать лучшего.
Сколько стоит ватная игрушка «Дюймовочка на ласточке»? Фото © Мешок
Другой раритет — набор сказочных героев «Чиполлино». За стандартный комплект из 16 фигурок коллекционеры готовы заплатить около 40 тысяч рублей, а расширенный набор может стоить больше полумиллиона!
Набор «Чиполлино» — цены и редкие фигурки. Фото © Мешок
Не менее ценен и стеклянный Конёк-горбунок из 60-х годов. Его яркая глазурь и сказочный сюжет привлекают внимание даже музеев, а стоимость стартует от 60 тысяч рублей.
Почему стеклянный Конёк-горбунок из СССР так ценится? Фото © Мешок
Но самые эксклюзивные лоты — это игрушки, которые выпускались ограниченным тиражом или вообще делались вручную. Например, ватный «Индус с ананасом» от артели «Изокульт» оценивается в 100 тысяч рублей, а набор фигурок «15 республик СССР» в национальных костюмах обойдётся минимум в 50 тысяч рублей.
Почему советские игрушки так ценятся
Ценность игрушки зависит от нескольких факторов. Во-первых, это редкость. Чем меньше сохранилось экземпляров, тем выше спрос. Во-вторых, состояние. Игрушка с облезлой краской или сколами теряет до 90% своей стоимости. Коллекционеры ищут идеально сохранившиеся вещи — иногда даже с оригинальной коробкой. И, конечно, значим сюжет. Тематика игрушки часто отражала дух времени: герои сказок, спортивные достижения, советская символика. Такие экземпляры ценятся особенно высоко.
Что делать, если у вас есть старые игрушки
Самые дорогие новогодние игрушки СССР. Фото © ТАСС / Наталья Шатохина / NEWS.ru
Если вы нашли коробку со старыми ёлочными украшениями, не спешите выставлять их на первое попавшееся объявление. Специалисты советуют сначала изучить рынок. Посмотрите, сколько стоят аналогичные игрушки на аукционах и в каталогах. Возможно, среди них окажется настоящий раритет, способный приятно удивить своим ценником.
Но даже если игрушка не редкая, не стоит расстраиваться. Многие покупатели интересуются не только уникальными экземплярами, но и комплектами для украшения ёлок в ретро-стиле. Такие наборы тоже пользуются спросом, пусть и стоят не баснословных денег.
Сколько ещё будут расти цены на советские игрушки
Какие советские игрушки ценятся коллекционерами? Фото © ТАСС / Донат Сорокин
Эксперты отмечают, что рынок советских игрушек развивается стремительно. За последние пять лет цены на редкие экземпляры выросли на 20–30%. И это только начало. С каждым годом количество хорошо сохранившихся игрушек уменьшается, а интерес к ним растёт. Так что если у вас где-то пылятся советские ёлочные украшения, возможно, пришло время пересмотреть их судьбу. Или продать, или оставить для потомков, ведь они, скорее всего, будут стоить ещё дороже.
Советские ёлочные игрушки — это не просто часть прошлого, а инвестиция в будущее. За некоторые из них сегодня дают такие суммы, что действительно захочется кусать локти, если вы их не сохранили. Но даже если ничего ценного на антресолях не оказалось, их эстетика и дух времени по-прежнему украшают любые праздники. И в этом их главная ценность. Ранее Life.ru рассказывал, что обязательно нужно надеть на Новый год, чтобы угодить Зелёной Змее и притянуть удачу.
Пример по фоткам: https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika / bogatstvo-iz-detstva-skol-ko-stoiat-sovetskie-elochnye-igrushki Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Роман Подэрни