Сколько стоят советские новогодние игрушки и почему вы будете кусать локти, что их не сохранили

Советские новогодние игрушки — это не просто украшения для ёлки, а настоящая машина времени. Каждая игрушка, даже самая простая, хранит в себе кусочек эпохи. Сегодня многие из нас с грустью вспоминают те самые стеклянные шары, ватных зверей или фигурки на прищепках, которые висели на ёлке в детстве. Но мало кто подозревает, что за некоторые из этих раритетов коллекционеры готовы отдать приличные суммы. Хотите узнать, что может пылиться на антресолях у вашей бабушки?

Почему советские игрушки снова в моде

Сколько стоят советские ёлочные игрушки? Фото © ТАСС / Максим Новиков

В последние годы мода на винтаж набирает обороты. Советские ёлочные игрушки становятся не просто ностальгическим элементом, а настоящим предметом коллекционирования. Дело не только в их возрасте, но и в качестве исполнения. Это были не массовые штамповки, а результат ручного труда — стеклодувы, художники, мастера по папье-маше создавали маленькие произведения искусства.

Сегодня коллекционеры готовы выложить немалые деньги за редкие экземпляры. Но главное, что движет этим рынком, — это не просто желание украсить елку, а азарт поиска. Настоящий ценитель мечтает не столько купить игрушку, сколько найти её в забытых коробках на чердаках или рынках.

Игрушки, за которыми охотятся коллекционеры

Некоторые игрушки ушедших лет стали настоящими легендами среди любителей старины. Например, ватная игрушка «Дюймовочка на ласточке» начала XX века — за неё на аукционах предлагают от 30 тысяч рублей. Она невероятно редка, а состояние ватных игрушек через сто лет часто оставляет желать лучшего.

Сколько стоит ватная игрушка «Дюймовочка на ласточке»? Фото © Мешок

Другой раритет — набор сказочных героев «Чиполлино». За стандартный комплект из 16 фигурок коллекционеры готовы заплатить около 40 тысяч рублей, а расширенный набор может стоить больше полумиллиона!

Набор «Чиполлино» — цены и редкие фигурки. Фото © Мешок

Не менее ценен и стеклянный Конёк-горбунок из 60-х годов. Его яркая глазурь и сказочный сюжет привлекают внимание даже музеев, а стоимость стартует от 60 тысяч рублей.

Почему стеклянный Конёк-горбунок из СССР так ценится? Фото © Мешок

Но самые эксклюзивные лоты — это игрушки, которые выпускались ограниченным тиражом или вообще делались вручную. Например, ватный «Индус с ананасом» от артели «Изокульт» оценивается в 100 тысяч рублей, а набор фигурок «15 республик СССР» в национальных костюмах обойдётся минимум в 50 тысяч рублей.

Почему советские игрушки так ценятся

Ценность игрушки зависит от нескольких факторов. Во-первых, это редкость. Чем меньше сохранилось экземпляров, тем выше спрос. Во-вторых, состояние. Игрушка с облезлой краской или сколами теряет до 90% своей стоимости. Коллекционеры ищут идеально сохранившиеся вещи — иногда даже с оригинальной коробкой. И, конечно, значим сюжет. Тематика игрушки часто отражала дух времени: герои сказок, спортивные достижения, советская символика. Такие экземпляры ценятся особенно высоко.

Что делать, если у вас есть старые игрушки

Самые дорогие новогодние игрушки СССР. Фото © ТАСС / Наталья Шатохина / NEWS.ru

Если вы нашли коробку со старыми ёлочными украшениями, не спешите выставлять их на первое попавшееся объявление. Специалисты советуют сначала изучить рынок. Посмотрите, сколько стоят аналогичные игрушки на аукционах и в каталогах. Возможно, среди них окажется настоящий раритет, способный приятно удивить своим ценником.

Но даже если игрушка не редкая, не стоит расстраиваться. Многие покупатели интересуются не только уникальными экземплярами, но и комплектами для украшения ёлок в ретро-стиле. Такие наборы тоже пользуются спросом, пусть и стоят не баснословных денег.

Сколько ещё будут расти цены на советские игрушки

Какие советские игрушки ценятся коллекционерами? Фото © ТАСС / Донат Сорокин

Эксперты отмечают, что рынок советских игрушек развивается стремительно. За последние пять лет цены на редкие экземпляры выросли на 20–30%. И это только начало. С каждым годом количество хорошо сохранившихся игрушек уменьшается, а интерес к ним растёт. Так что если у вас где-то пылятся советские ёлочные украшения, возможно, пришло время пересмотреть их судьбу. Или продать, или оставить для потомков, ведь они, скорее всего, будут стоить ещё дороже.