Максимальная цена за один билет на балет «Щелкунчик» составила 100 тысяч рублей

Максимальная цена за один билет на известный балет «Щелкунчик» в Большом театре на 25 декабря в 12:00 составила 100 тысяч рублей. При этом стартовая цена была 50 тысяч рублей, свидетельствуют данные торгов.

Самое лучшее предложение сейчас можно приобрести за 100 тысяч рублей. Такие ставки были сделаны на билеты во втором ряду партера — с 9 по 11 места. При этом наибольшая ставка за комплект из двух билетов достигла 200 тысяч рублей. Это также вдвое превысило начальную сумму в 100 тысяч.