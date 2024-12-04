«Банальная спекуляция»: В Совфеде предложили способ повысить доступность «Щелкунчика»

Чтобы балет «Щелкунчик» в Большом театре стал доступнее для россиян, его необходимо показывать с 5 декабря и вплоть до старого Нового года. С подобной инициативой выступил член Совета Федерации Айрат Гибатдинов. Он обратил внимание, что проблемы с билетами возникают каждый год из-за дефицита, высоких цен и очередей.