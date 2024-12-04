«Банальная спекуляция»: В Совфеде предложили способ повысить доступность «Щелкунчика»
Сенатор Гибатдинов предложил продлить балет «Щелкунчик» до старого Нового года
Балет «Щелкунчик». Обложка © VK / Bolshoi Theatre of Russia / Большой театр России / Батыр Аннадурдыев
Чтобы балет «Щелкунчик» в Большом театре стал доступнее для россиян, его необходимо показывать с 5 декабря и вплоть до старого Нового года. С подобной инициативой выступил член Совета Федерации Айрат Гибатдинов. Он обратил внимание, что проблемы с билетами возникают каждый год из-за дефицита, высоких цен и очередей.
«Уверен, что руководство Большого театра не потерпит больших убытков, если увеличит количество представлений на главный новогодний балет», — отметил сенатор.
Он назвал балет «Щелкунчик» одним из важнейших произведений русской классики. По словам собеседника NEWS.ru, многие граждане мечтаю насладиться представление именно в Большом театре, который стал «недосягаемой роскошью для зрителей» из-за завышенных цен.
«А что касается именно «Щелкунчика» — это банальная спекуляция. В этом году администрация театра внедрила аукцион, начальная цена которого составляет 100 тысяч рублей», — подчеркнул парламентарий.
Ранее в Большом театре назвали начальную цену билетов на балет «Щелкунчик». За два билета в партер необходимо отдать минимум 100 тысяч рублей. Тем временем в Госдуме напомнили Большому театру, что он является достоянием всех россиян, а не только богатых. Анастасия Волочкова тоже возмутилась высоким ценами на билеты. Однако Директор Большого театра Валерий Гергиев обещал скорое появление льготных билетов на «Щелкунчик». Так, молодежь может сходить на балет за 1250 рублей. Однако самый дорогой комплект из 4 билетов на «Щелкунчик» стоил 235 тысяч. Позже Минкультуры объявил, что балет «Щелкунчик» покажут в прямом эфире Первого канала 31 декабря.