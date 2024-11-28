Большой театр в прямом эфире покажет «Щелкунчика» в кинотеатрах 30 и 31 декабря

Впервые в истории Большой театр откроет свои двери для зрителей по всему миру, предлагая бесплатные прямые трансляции балета «Щелкунчик» Петра Чайковского. Показы состоятся 30 декабря в 19:00 и 31 декабря в 12:00 на Исторической сцене театра, а также в кинотетрах. Об этом сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

«Трансляции пройдут в более, чем 100 кинотеатрах, в том числе в крупнейшем кинозале России — киноцентре «Октябрь» федеральной сети «КАРО», — говорится в сообщении.

Балет можно будет посмотреть в таких городах как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар и многих других. Ознакомиться с полным списком можно по ссылке. Более того, 31 декабря в 20:00 спектакль выйдет в эфир официального сообщества Большого театра во «ВКонтакте», предоставляя возможность насладиться этим шедевром поклонникам русского балета по всему миру.

«Щелкунчик» — неизменный символ зимних праздников и важная часть афиши Большого театра. Постановка Юрия Григоровича известна своей глубиной и эмоциональностью. В отличие от классических интерпретаций, она акцентирует внимание на внутренних переживаниях героев, что делает спектакль уникальным.

Основой для либретто послужила сказка Э. Т. А. Гофмана «Щелкунчик и мышиный король», переработанная Александром Дюма. Впервые балет был поставлен в 1892 году в Мариинском театре, но в репертуаре Большого театра он давно стал неотъемлемой традицией.