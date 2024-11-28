Большой театр в прямом эфире покажет «Щелкунчика» в кинотеатрах 30 и 31 декабря
Балет покажут во многих кинотеатрах страны. Обложка © Telegram / Большой театр России/Bolshoi Theatre of Russia / Михаил Логвинов
Впервые в истории Большой театр откроет свои двери для зрителей по всему миру, предлагая бесплатные прямые трансляции балета «Щелкунчик» Петра Чайковского. Показы состоятся 30 декабря в 19:00 и 31 декабря в 12:00 на Исторической сцене театра, а также в кинотетрах. Об этом сообщили в пресс-службе культурного учреждения.
«Трансляции пройдут в более, чем 100 кинотеатрах, в том числе в крупнейшем кинозале России — киноцентре «Октябрь» федеральной сети «КАРО», — говорится в сообщении.
Балет можно будет посмотреть в таких городах как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар и многих других. Ознакомиться с полным списком можно по ссылке. Более того, 31 декабря в 20:00 спектакль выйдет в эфир официального сообщества Большого театра во «ВКонтакте», предоставляя возможность насладиться этим шедевром поклонникам русского балета по всему миру.
«Щелкунчик» — неизменный символ зимних праздников и важная часть афиши Большого театра. Постановка Юрия Григоровича известна своей глубиной и эмоциональностью. В отличие от классических интерпретаций, она акцентирует внимание на внутренних переживаниях героев, что делает спектакль уникальным.
Основой для либретто послужила сказка Э. Т. А. Гофмана «Щелкунчик и мышиный король», переработанная Александром Дюма. Впервые балет был поставлен в 1892 году в Мариинском театре, но в репертуаре Большого театра он давно стал неотъемлемой традицией.
Постановка включает легендарные номера — «Танец снежинок», «Танец Феи Драже», «Вальс цветов» — которые уже давно стали музыкальными символами Нового года. Благодаря этим инновациям зрители из самых удалённых уголков страны и любители балета за пределами России смогут погрузиться в магию «Щелкунчика» и ощутить праздничную атмосферу, не покидая дома.
Напомним, ранее в Большом театре озвучили начальную цену билетов на балет «Щелкунчик». За два билета в партер придётся выложить минимум 100 тысяч рублей. Тем временем в Госдуме напомнили Большому театру, что он является достоянием всех россиян, а не только богатых. Анастасия Волочкова тоже возмутилась высоким ценами на билет. Однако Директор Большого театра Валерий Гергиев обещал скорое появление льготных билетов на «Щелкунчик». Бывший юрист культурного учреждения назвала высокие цены на спектакль больным вопросом.