Названа начальная цена билетов на балет «Щелкунчик» в Большом театре, и она ввергает в шок
Два билета в партер на «Щелкунчика» в Большой театр можно купить за 100 тысяч
Балет «Щелкунчик в Большом театре. Обложка © Telegram / Большой театр России
Большой театр России в ближайшее время начнёт продажу билетов на балет «Щелкунчик». В этот раз их можно будет приобрести не просто на сайте, а на аукционе. Начальная цена будет составлять 100 тысяч рублей, следует из инструкции, ссылка на которую опубликована в Telegram театра.
За такие деньги любители классики смогут приобрести два билета в партер. Для этого сначала необходимо зарегистрироваться на универсальной торговой площадке, заполнить поля с личными данными, приложить копию паспорта, а затем выбрать нужный лот с названием спектакля.
«В аукционе смогут принять участие как физические, так и юридические лица. Часть собранных средств будет направлена на поддержку артистов Большого театра», — говорится в сообщении учреждения.
Напомним, что ранее сообщалось о возможной продаже билетов через аукцион. Приобрести их можно будет только на официальном сайте театра со 2 декабря. Билеты будут именными, а для прохода в зал у вас попросят предъявить паспорт. Решение о продаже половины билетов на аукционе приняли из-за колоссальной популярности «Щелкунчика».