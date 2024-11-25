Названа начальная цена билетов на балет «Щелкунчик» в Большом театре, и она ввергает в шок

Большой театр России в ближайшее время начнёт продажу билетов на балет «Щелкунчик». В этот раз их можно будет приобрести не просто на сайте, а на аукционе. Начальная цена будет составлять 100 тысяч рублей, следует из инструкции, ссылка на которую опубликована в Telegram театра.

За такие деньги любители классики смогут приобрести два билета в партер. Для этого сначала необходимо зарегистрироваться на универсальной торговой площадке, заполнить поля с личными данными, приложить копию паспорта, а затем выбрать нужный лот с названием спектакля.

«В аукционе смогут принять участие как физические, так и юридические лица. Часть собранных средств будет направлена на поддержку артистов Большого театра», — говорится в сообщении учреждения.