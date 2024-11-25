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25 ноября, 10:47

Названа начальная цена билетов на балет «Щелкунчик» в Большом театре, и она ввергает в шок

Два билета в партер на «Щелкунчика» в Большой театр можно купить за 100 тысяч

Балет «Щелкунчик в Большом театре. Обложка © Telegram / Большой театр России

Балет «Щелкунчик в Большом театре. Обложка © Telegram / Большой театр России

Большой театр России в ближайшее время начнёт продажу билетов на балет «Щелкунчик». В этот раз их можно будет приобрести не просто на сайте, а на аукционе. Начальная цена будет составлять 100 тысяч рублей, следует из инструкции, ссылка на которую опубликована в Telegram театра.

За такие деньги любители классики смогут приобрести два билета в партер. Для этого сначала необходимо зарегистрироваться на универсальной торговой площадке, заполнить поля с личными данными, приложить копию паспорта, а затем выбрать нужный лот с названием спектакля.

«В аукционе смогут принять участие как физические, так и юридические лица. Часть собранных средств будет направлена на поддержку артистов Большого театра», — говорится в сообщении учреждения.

В Большом театре рассказали о будущем спектакля «Щелкунчик»
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Напомним, что ранее сообщалось о возможной продаже билетов через аукцион. Приобрести их можно будет только на официальном сайте театра со 2 декабря. Билеты будут именными, а для прохода в зал у вас попросят предъявить паспорт. Решение о продаже половины билетов на аукционе приняли из-за колоссальной популярности «Щелкунчика».

Наталья Афонина
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