В Большом театре рассказали о будущем спектакля «Щелкунчик»
Спектакль «Щелкунчик» в Большом театре. Обложка © VK / Bolshoi Theatre of Russia / Большой театр России
Спектакль «Щелкунчик» в этом году снова порадует зрителей Большого театра. Возможно, показов станет больше, но всё зависит от состояния артистов. Об этом рассказал солист театра Геннадий Янин в интервью телеканалу «Звезда».
В последнее время в сети появлялись слухи, что в этом году «Щелкунчик» будет показываться только для «элиты», а цены на билеты составят несколько миллионов рублей. Но эти догадки не подтвердились. Актёр заверил, что спектакль будет доступен всем желающим, а не только избранным. «Насколько я знаю, ходят разговоры об увеличении количества представлений. Обсуждаются способы как-то оптимизировать цену билета и возможности труппы. Безусловно, "Щелкунчики" будут», — рассказал артист.
Он также добавил, что театр периодически устраивает специальные выступления для бизнес-клиентов, но таких шоу обычно бывает не больше одного-двух в сезон. Эти спектакли не афишируются, а компании покупают билеты на весь зал. Это обычная практика для театра.
В прошлом году «Щелкунчик» стал настоящим событием. Люди стояли в очередях по несколько часов, чтобы купить билеты. Это привлекало внимание спекулянтов и даже приводило к конфликтным ситуациям. В этом году театр продолжит продажу билетов. Крупным клиентам будут доступны места за 50 миллионов рублей. Но эти билеты не попадут в массовую продажу.
По информации канала, билеты на декабрьские спектакли Большого театра исчезнут с публичной продажи после 11 числа. Большинство оставшихся дат, по слухам, будут зарезервированы для корпоративных показов. Театр рассчитывает заработать около 1 миллиарда рублей на таких частных выступлениях.
Тем временем, в начале ноября народный артист России Николай Цискаридзе выразил мнение, что билеты на популярные балеты стали слишком дорогими, несмотря на то, что залы порой остаются пустыми. Он предложил разработать специальные программы для студентов, чтобы привлечь молодёжь в театры.