В Большом театре рассказали о будущем спектакля «Щелкунчик»

Спектакль «Щелкунчик» в этом году снова порадует зрителей Большого театра. Возможно, показов станет больше, но всё зависит от состояния артистов. Об этом рассказал солист театра Геннадий Янин в интервью телеканалу «Звезда».

В последнее время в сети появлялись слухи, что в этом году «Щелкунчик» будет показываться только для «элиты», а цены на билеты составят несколько миллионов рублей. Но эти догадки не подтвердились. Актёр заверил, что спектакль будет доступен всем желающим, а не только избранным. «Насколько я знаю, ходят разговоры об увеличении количества представлений. Обсуждаются способы как-то оптимизировать цену билета и возможности труппы. Безусловно, "Щелкунчики" будут», — рассказал артист.

Он также добавил, что театр периодически устраивает специальные выступления для бизнес-клиентов, но таких шоу обычно бывает не больше одного-двух в сезон. Эти спектакли не афишируются, а компании покупают билеты на весь зал. Это обычная практика для театра.

В прошлом году «Щелкунчик» стал настоящим событием. Люди стояли в очередях по несколько часов, чтобы купить билеты. Это привлекало внимание спекулянтов и даже приводило к конфликтным ситуациям. В этом году театр продолжит продажу билетов. Крупным клиентам будут доступны места за 50 миллионов рублей. Но эти билеты не попадут в массовую продажу.

По информации канала, билеты на декабрьские спектакли Большого театра исчезнут с публичной продажи после 11 числа. Большинство оставшихся дат, по слухам, будут зарезервированы для корпоративных показов. Театр рассчитывает заработать около 1 миллиарда рублей на таких частных выступлениях.