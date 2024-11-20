Зимние фестивали столицы объединят в рамках единого проекта «Зима в Москве»

С 1 декабря в Москве начинается масштабный проект под названием «Зима в Москве», который объединит главные культурные и развлекательные площадки столицы. Об этом информирует ТАСС.

В рамках программы пройдет ряд крупных фестивалей, например, «Путешествие в Рождество», «Усадьбы Москвы», «Московское чаепитие» и другие. Для концертов, мастер-классов и спортивных мероприятий будут подготовлены около 25 открытых сцен и свыше 110 крытых площадок.

Чтобы создать атмосферу торжества, в разных уголках Москвы установят более 4500 световых инсталляций и около 1000 ёлок. Также на 20 площадках города откроются бесплатные катки, появятся лыжные трассы и другие зимние маршруты.

Особое внимание в рамках проекта уделят семьям участников СВО. Для них будут организованы бесплатные посещения катков и ёлок, а на фестивальных локациях откроются «домики добра», куда можно будет приносить подарки и открытки для военнослужащих и детей из новых регионов России. Кроме того, планируется отправить 40 000 сладких наборов для детей.

Важной частью проекта станет благотворительность. В рамках «Зимы в Москве» пройдут ярмарки «Ёлка Мэра» и «Город неравнодушных», на которых можно будет приобрести уникальные сувениры, сделанные некоммерческими организациями.

Любители активного отдыха смогут насладиться катанием на коньках, лыжах и горках, а также принять участие в спортивных мероприятиях, таких как второй фестиваль «Горы рядом» на Воробьевых горах и традиционный марафон «Лыжня России». Для семей с детьми организуют мастер-классы, катания на хасках и зимние квесты с призами для самых активных участников.

Мэр Москвы Сергей Собянин уверен, что проект «Зима в Москве» станет не менее ярким и незабываемым, чем летняя программа, и оставит яркие впечатления как для местных жителей, так и для туристов. «Как и летний формат, «Зима в Москве» охватит все районы столицы и предложит разнообразные мероприятия на свежем воздухе, а также в культурных и спортивных центрах. Всего будет организовано более 1900 локаций», — отметил мэр в своем блоге.