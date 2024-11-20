«Твердыня пламенная»: В Эрмитаже открылась выставка к 150-летию Николая Рериха

В Главном штабе Государственного Эрмитажа состоялось открытие масштабной выставки «Твердыня пламенная», приуроченной к 150-летию со дня рождения Николая Рериха. По данным ТАСС, проект стал результатом сотрудничества 20 музеев и культурных учреждений из России, Беларуси, Азербайджана, Индии и Монголии. На выставке представлено более 500 экспонатов, среди которых живописные произведения, графика, документы и архивные материалы.

Николай Рерих (1874–1947) — выдающийся русский художник, мыслитель и общественный деятель, известный своими картинами и философскими идеями. Выставка в Эрмитаже раскрывает его путь от первых экспедиций по российским глубинкам до грандиозных путешествий по Центральной Азии. На полотнах Рериха оживают горные вершины Алтая и Тибета, которые стали для него источником вдохновения.

Экспозиция разделена на несколько тематических залов. Первый зал посвящен русскому этапу творчества Рериха, где представлены иконы, украшения и книги, отсылающие к древнерусским сказаниям. Одним из наиболее значимых творений, отражающих интерес художника к древнерусской иконописи, является Пермский иконостас, созданный для Казанской церкви. Второй зал рассказывает о его обращении к культуре Востока. Здесь зрители могут увидеть, как Рерих соединял русские и восточные идеи, создавая уникальный синтез культур.

Особое внимание уделено Пакту Рериха — первому международному соглашению о защите культурных ценностей, подписанному в 1935 году. Этот документ стал основой для Гаагской конвенции 1954 года и подчеркнул важность сохранения культурного наследия даже в условиях войны.

Выставка «Твердыня пламенная» предлагает посетителям не только погрузиться в творчество Рериха, но и задуматься о его философских взглядах на единство культур и народов. Как отметил генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, Рерих был «пророком духовного единства России и Востока», что делает его наследие актуальным и сегодня.