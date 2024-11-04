Путин в День народного единства посетил выставку «Православная Русь» в «Манеже»

В сопровождении Патриарха Кирилла и митрополита Симферопольского и Крымского Тихона глава государства осмотрел стенд о православном социальном служении. Также Путину показали созданную специально для выставки икону — образ святой преподобномученицы Великой княгини Елизаветы Фёдоровны Романовой, торжественное освящение которого приурочено к 160-летию со дня её рождения. Кроме того, президент ознакомился с мультимедийной экспозицией «Спешите делать добро», посвящённой традициям волонтёрства и благотворительности – от раннего христианства и до наших дней.