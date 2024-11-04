Путин в День народного единства посетил выставку «Православная Русь» в «Манеже»
Президент России Владимир Путин посетил выставку-форум «Православная Русь — к Дню народного единства», посвящённую традициям волонтёрства и взаимопомощи. Мероприятие проходит в центральном выставочном зале «Манеж», сообщает пресс-служба Кремля.
Путин на выставке-форум «Православная Русь — к Дню народного единства». Видео © Telegram / Кремль. Новости
В сопровождении Патриарха Кирилла и митрополита Симферопольского и Крымского Тихона глава государства осмотрел стенд о православном социальном служении. Также Путину показали созданную специально для выставки икону — образ святой преподобномученицы Великой княгини Елизаветы Фёдоровны Романовой, торжественное освящение которого приурочено к 160-летию со дня её рождения. Кроме того, президент ознакомился с мультимедийной экспозицией «Спешите делать добро», посвящённой традициям волонтёрства и благотворительности – от раннего христианства и до наших дней.
«Выставка-форум рассказывает о жизни русских святых, государственных и общественных деятелей, военных, людей культуры, которые своим личным примером доказали важность милосердия, благотворительности, служения и добровольчества», — говорится в сообщении Кремля.
Напомним, 4 ноября в России отмечается День народного единства. Одними из первых россиян поздравили космонавты с борта МКС. Также Life.ru сообщал, что Владимир Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади. После торжественной церемонии президент пообщался с детьми участников СВО и курсантами.
Telegram / Кремль. Новости