Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 ноября, 12:02

Путин в День народного единства посетил выставку «Православная Русь» в «Манеже»

Президент России Владимир Путин посетил выставку-форум «Православная Русь — к Дню народного единства», посвящённую традициям волонтёрства и взаимопомощи. Мероприятие проходит в центральном выставочном зале «Манеж», сообщает пресс-служба Кремля.

Путин на выставке-форум «Православная Русь — к Дню народного единства». Видео © Telegram / Кремль. Новости

В сопровождении Патриарха Кирилла и митрополита Симферопольского и Крымского Тихона глава государства осмотрел стенд о православном социальном служении. Также Путину показали созданную специально для выставки икону — образ святой преподобномученицы Великой княгини Елизаветы Фёдоровны Романовой, торжественное освящение которого приурочено к 160-летию со дня её рождения. Кроме того, президент ознакомился с мультимедийной экспозицией «Спешите делать добро», посвящённой традициям волонтёрства и благотворительности – от раннего христианства и до наших дней.

«Выставка-форум рассказывает о жизни русских святых, государственных и общественных деятелей, военных, людей культуры, которые своим личным примером доказали важность милосердия, благотворительности, служения и добровольчества», — говорится в сообщении Кремля.

Напомним, 4 ноября в России отмечается День народного единства. Одними из первых россиян поздравили космонавты с борта МКС. Также Life.ru сообщал, что Владимир Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади. После торжественной церемонии президент пообщался с детьми участников СВО и курсантами.

О чём молчат учебники. Кто был главнее – Минин или Пожарский — и чьи деньги пошли на оплату самой дорогой армии мира
О чём молчат учебники. Кто был главнее – Минин или Пожарский — и чьи деньги пошли на оплату самой дорогой армии мира
Обложка ©

Telegram / Кремль. Новости

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Путин
  • День народного единства
  • Праздники
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar