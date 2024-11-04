Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому в День народного единства

Президент России Владимир Путин в День народного единства на Красной площади возложил букет красных роз к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому — лидерам народного ополчения, освободившим Москву от польских интервентов в 1612 году, что положило конец Смутному времени на Руси.