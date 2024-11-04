Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому в День народного единства
Владимир Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому в День народного единства. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко
Президент России Владимир Путин в День народного единства на Красной площади возложил букет красных роз к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому — лидерам народного ополчения, освободившим Москву от польских интервентов в 1612 году, что положило конец Смутному времени на Руси.
Путин общается с патриархом Кириллом. Фото © Life.ru
Вместе с главой государства в церемонии участвуют главы традиционных в РФ религиозных конфессий, а также общественных и молодёжных организаций.
Напомним, 4 ноября в России отмечается День народного единства. Одними из первых россиян поздравили космонавты с борта МКС. В материале Life.ru вы узнаете, чем знаменателен этот день и какие события пройдут в этот праздник.