Путин пообщался с детьми участников СВО и курсантами на Красной площади

Президент России Владимир Путин после возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому в День народного единства пообщался с детьми участников спецоперации (СВО) и молодыми курсантами на Красной площади. Об этом сообщает корреспондент Life.ru.

Путин общается с детьми на Красной площади. Видео © Life.ru

На торжественной церемонии в честь праздника присутствовали подопечные фонда «Защитники Отечества», «Комитета семей воинов Отечества» и «Ассоциации ветеранов СВО». Кроме того, в мероприятии участвовали активисты «Всероссийского студенческого корпуса спасателей», Общероссийского народного фронта, а также юнармейцы, членых «Движения первых» и слушатели военно-патриотического центра «Вымпел».

Как сообщал Life.ru, ранее Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. В праздничной церемонии также приняли участие представители религиозных конфессий и члены общественных и молодёжных организаций.