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4 ноября, 11:07

Путин пообщался с детьми участников СВО и курсантами на Красной площади

Президент России Владимир Путин после возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому в День народного единства пообщался с детьми участников спецоперации (СВО) и молодыми курсантами на Красной площади. Об этом сообщает корреспондент Life.ru.

Путин общается с детьми на Красной площади. Видео © Life.ru

На торжественной церемонии в честь праздника присутствовали подопечные фонда «Защитники Отечества», «Комитета семей воинов Отечества» и «Ассоциации ветеранов СВО». Кроме того, в мероприятии участвовали активисты «Всероссийского студенческого корпуса спасателей», Общероссийского народного фронта, а также юнармейцы, членых «Движения первых» и слушатели военно-патриотического центра «Вымпел».

Как сообщал Life.ru, ранее Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. В праздничной церемонии также приняли участие представители религиозных конфессий и члены общественных и молодёжных организаций.

Путин возлагает цветы к памятнику Минину и Пожарскому. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Напомним, 4 ноября в России отмечается День народного единства. Одними из первых россиян поздравили космонавты с борта МКС. В материале Life.ru вы узнаете, чем знаменателен этот день и какие события пройдут в этот праздник.

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Медведев поздравил россиян с Днём народного единства
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Life.ru

Александр Юнашев
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