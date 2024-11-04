Медведев поздравил россиян с Днём народного единства

Искренняя любовь к своей Родине и уважение к предкам помогут России одержать победу. С поздравлением в День народного единства выступил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале. Сообщение он сопроводил кадрами из советского фильма «Минин и Пожарский».

«Искренняя любовь к Родине, уважение к своим предкам, стремление быть достойными их славных подвигов помогут нам победить. Победить во имя Отечества! С Днём народного единства!» — пишет зампред.