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4 ноября, 07:43

Медведев поздравил россиян с Днём народного единства

Медведев заявил, что любовь к Родине и предкам поможет России победить

Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru

Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru

Искренняя любовь к своей Родине и уважение к предкам помогут России одержать победу. С поздравлением в День народного единства выступил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале. Сообщение он сопроводил кадрами из советского фильма «Минин и Пожарский».

«Искренняя любовь к Родине, уважение к своим предкам, стремление быть достойными их славных подвигов помогут нам победить. Победить во имя Отечества! С Днём народного единства!» — пишет зампред.

«Мы — граждане одной великой страны»: Экипаж МКС поздравил россиян с Днём народного единства
«Мы — граждане одной великой страны»: Экипаж МКС поздравил россиян с Днём народного единства

В День народного единства звёзды российской эстрады раскрыли читателям Life.ru свои любимые блюда русской кухни. В числе предпочтений в рационе оказались сельдь под шубой, жареная картошка и блины.

Николай Рюмин
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