От блинов до селёдки под шубой: Life.ru узнал, какие блюда русской кухни любят наши звёзды

В День народного единства знаменитости российской эстрады раскрыли читателям Life.ru свои любимые блюда русской кухни. В числе фаворитов оказались селёдка под шубой, жареная картошка и блины.

Народная артистка России Надежда Бабкина с теплотой вспоминает о блинах, которые занимают особое место в её сердце. Это блюдо стало её любимым с детства. Тогда они с домашними изощрялись, добавляя всё, что попадётся под руку: разнообразную муку, пахучее масло и тёртую картошку, чтобы сделать их особенно пышными. Сегодня Бабкина готовит тесто с кефиром и безглютеновой мукой, добавляя немного ванильного и обычного сахара.

Певец и народный любимец Прохор Шаляпин называет борщ своим любимым блюдом, подчёркивая, что именно мама готовит его лучше всех.

«Национальное блюдо, которое ассоциируется с русской кухней, — это каравай, с которым встречают гостей. Я обожаю борщ, жареную картошку с грибами и квашеную капусту. Борщ на телятине — это что-то невероятное», — говорит он, добавляя, что эти блюда напоминают ему о семейных традициях.

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о своей любимой яичнице «По-сходненски». Он делает её из пяти яиц, которые, по его словам, символизируют грядущее возвращение нашей страны в Олимпийское движение. Также важно делать её на растительном масле, можно добавить немного огурцов или помидоров, но это не обязательно, отмечает Губерниев

Балерина Анастасия Волочкова называет селёдку под шубой своим любимым русским блюдом. Это ассоциируется у неё с детством и обучением в балетной академии. Она призналась, что мама всегда готовила для балерины котлеты из овощей и она не ела мяса. Её личный помощник Лолочка создала новое лёгкое блюдо.

«Это не селёдка под шубой, это уникальное блюдо, это очень лёгкое, и я, кстати, рекомендую тем, кто любит селёдку под шубой, я назвала его «По-волочковски». Это свежая сёмга, сырая. На неё кладётся морковка отварная, а сверху яйцо отварное, без картошки это всё. Потом свёкла, тоже отварная. Далее Лолочка (помощница Волочковой по дому. — Прим. Life.ru) это всё сверху закрашивает сметаной, для красоты. Это русское блюдо по-волочковски от самой настоящей русской балерины», — раскрыла Волочкова рецепт.

Продюсер и предприниматель Иосиф Пригожин связывает русскую кухню с новогодними традициями. У него с русской кухней ассоциируются оливье, селёдка под шубой и мандарины. Эти стандартные блюда новогоднего стола и стали для него любимыми.