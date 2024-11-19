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19 ноября, 03:30

Дед Мороз отметил 184-й день рождения в Великом Устюге

Дед Мороз. Обложка © Telegram / Правительство Вологодской области

Дед Мороз. Обложка © Telegram / Правительство Вологодской области

Всероссийский Дед Мороз 18 ноября отметил 184-й день рождения в Великом Устюге. Главным моментом праздника, отмечаемого с 2005 года, стало зажжение огней на первой новогодней ёлке.

Также гостей мероприятия ожидала концертная программа с участием популярных музыкантов и блогеров. Также в ноябре был запущен поезд Деда Мороза, который посетит 64 населённых пункта.

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Дед Мороз впервые появился в 1840 году в сказке «Мороз Иванович». Изначально его изображали как строгого и даже пугающего персонажа. Но благодаря писателю Одоевскому Дед Мороз стал добрым и заботливым волшебником.

Резиденция Деда Мороза в Великом Устюге — это настоящая зимняя сказка с двухэтажным деревянным теремом, тронным залом, зимним садом и зоосадом. Здесь также есть гостиница, кафе, кузница, а для туристов оборудован коттеджный поселок и торговые ряды.

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Напомним, что недавно Дед Мороз рассказал о своём плотном графике перед Новым годом. По его словам, дел в преддверии праздника очень много, поэтому он начинает активную работу еще с осени.

Дарья Блинова
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