Дед Мороз отметил 184-й день рождения в Великом Устюге

Всероссийский Дед Мороз 18 ноября отметил 184-й день рождения в Великом Устюге. Главным моментом праздника, отмечаемого с 2005 года, стало зажжение огней на первой новогодней ёлке.

Также гостей мероприятия ожидала концертная программа с участием популярных музыкантов и блогеров. Также в ноябре был запущен поезд Деда Мороза, который посетит 64 населённых пункта.

Дед Мороз впервые появился в 1840 году в сказке «Мороз Иванович». Изначально его изображали как строгого и даже пугающего персонажа. Но благодаря писателю Одоевскому Дед Мороз стал добрым и заботливым волшебником.

Резиденция Деда Мороза в Великом Устюге — это настоящая зимняя сказка с двухэтажным деревянным теремом, тронным залом, зимним садом и зоосадом. Здесь также есть гостиница, кафе, кузница, а для туристов оборудован коттеджный поселок и торговые ряды.