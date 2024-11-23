Билеты на «Щелкунчика» в Большой театр хотят продавать через интернет-аукцион

Большой театр планирует продавать билеты на балет «Щелкунчик» через интернет-аукцион. Как сообщает Mash, руководство учреждения хочет реализовать по классической системе торгов часть заветных квитков. При этом стартовая цена будет зависеть от места. Если в течение определённого времени повышения ставки не произойдёт, билет закроется, а победителю дадут время на выкуп. В случае невостребованности билет вернётся в продажу.

По данным телеграм-канала, Большой театр опирается на мировую практику. Такая же концепция действует, например, в Венской опере. Это может распугать перекупов, которые продают билеты с десятикратной накруткой, однако и для простых покупателей ценник может оказаться заоблачным. Окончательное решение о внедрении системы торгов ещё не принято, а на «Щелкунчика» до сих пор не открыта продажа билетов.