Билеты на «Щелкунчика» в Большой театр хотят продавать через интернет-аукцион
Mash: Большой театр хочет продавать билеты на «Щелкунчика» через аукцион
Балет «Щелкунчик». Фото © VK / Bolshoi Theatre of Russia / Большой театр России
Большой театр планирует продавать билеты на балет «Щелкунчик» через интернет-аукцион. Как сообщает Mash, руководство учреждения хочет реализовать по классической системе торгов часть заветных квитков. При этом стартовая цена будет зависеть от места. Если в течение определённого времени повышения ставки не произойдёт, билет закроется, а победителю дадут время на выкуп. В случае невостребованности билет вернётся в продажу.
По данным телеграм-канала, Большой театр опирается на мировую практику. Такая же концепция действует, например, в Венской опере. Это может распугать перекупов, которые продают билеты с десятикратной накруткой, однако и для простых покупателей ценник может оказаться заоблачным. Окончательное решение о внедрении системы торгов ещё не принято, а на «Щелкунчика» до сих пор не открыта продажа билетов.
Ранее российский артист балета и педагог Николай Цискаридзе выразил мнение, что билеты на популярные балеты стали слишком дорогими, несмотря на то, что залы порой остаются пустыми. Он предложил разработать специальные программы для студентов, чтобы привлечь молодёжь в театры, а также ограничить цены на билеты в государственные театры. Цискаридзе акцентировал внимание на том, что речь идёт не о коммерческих мероприятиях, а о государственных, и вспомнил о ГОСТе, который регулировал цены на билеты в советское время.
Напомним, в ноябре традиционно открываются продажи билетов на один из самых популярных балетов — «Щелкунчик» в Большом. Однако раньше попасть туда раньше было почти нереально из-за перекупов. Люди часами стояли на холоде ради специальных браслетов, по которым позднее можно будет купить билеты. Дело даже не раз доходило до давки. Сообщалось, что в этом году Большой театр вводит именные билеты для предотвращения спекуляций.