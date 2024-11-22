В Москве с 1 декабря вступят в силу новые правила продажи театральных билетов

С 15 марта 2025 года для посещения театров, концертных залов и других культурных учреждений, подведомственных департаменту культуры, нужно будет предъявить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Новые правила вступят в силу в рамках пилотного проекта, который продлится до конца 2025 года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

При покупке билетов на мероприятия посетители должны будут предоставить один из следующих документов: Паспорт гражданина РФ

Водительское удостоверение

Социальную карту москвича

Студенческий билет

Пенсионное удостоверение

Театры, концертные залы и другие культурные учреждения, участвующие в проекте, начнут использовать новые правила для всех мероприятий, начиная с марта 2025 года.

Проект будет действовать до конца 2025 года, и в случае необходимости правила могут быть скорректированы на основе отзывов и опыта посетителей. Театры и концертные залы, где уже были куплены билеты до вступления новых норм в силу, продолжат работать по старым правилам.

Цель нововведения — улучшить контроль за продажей билетов и повысить безопасность зрителей. Система поможет избежать случаев, когда билеты передаются третьим лицам, что раньше было довольно распространённой практикой. В департаменте культуры отметили, что данное решение основано на успешном опыте использования системы идентификации в других сферах, таких как центры госуслуг «Мои документы», а также на крупных деловых мероприятиях, например, Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) и Восточном экономическом форуме (ВЭФ).