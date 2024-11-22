В Москве с 1 декабря вступят в силу новые правила продажи театральных билетов
Для покупки билетов нужно будет предъявить документы. Обложка © freepik.com / freepik
С 15 марта 2025 года для посещения театров, концертных залов и других культурных учреждений, подведомственных департаменту культуры, нужно будет предъявить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Новые правила вступят в силу в рамках пилотного проекта, который продлится до конца 2025 года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
При покупке билетов на мероприятия посетители должны будут предоставить один из следующих документов:
- Паспорт гражданина РФ
- Водительское удостоверение
- Социальную карту москвича
- Студенческий билет
- Пенсионное удостоверение
Театры, концертные залы и другие культурные учреждения, участвующие в проекте, начнут использовать новые правила для всех мероприятий, начиная с марта 2025 года.
Проект будет действовать до конца 2025 года, и в случае необходимости правила могут быть скорректированы на основе отзывов и опыта посетителей. Театры и концертные залы, где уже были куплены билеты до вступления новых норм в силу, продолжат работать по старым правилам.
Цель нововведения — улучшить контроль за продажей билетов и повысить безопасность зрителей. Система поможет избежать случаев, когда билеты передаются третьим лицам, что раньше было довольно распространённой практикой. В департаменте культуры отметили, что данное решение основано на успешном опыте использования системы идентификации в других сферах, таких как центры госуслуг «Мои документы», а также на крупных деловых мероприятиях, например, Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) и Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
Напомним, что недавно в большом театре рассказали о будущем спектакля «Щелкунчик». Возможно, в этом году показов станет больше, но всё зависит от состояния артистов.