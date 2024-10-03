Большой театр вводит именные билеты для предотвращения спекуляции

Большой театр вводит именные билеты, которые можно купить только с документами, удостоверяющими личность. Об этом сообщили в пресс-службе театра. Там отметили, что такую меру ввели «в целях предотвращения спекуляции билетами».

С 1 октября на билетах будут записаны персональные данные зрителя. При покупке на официальном сайте тоже необходимо указывать всю информацию. Войти в зал можно будет только при предъявлении документов, удостоверяющих личность.