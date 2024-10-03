Большой театр вводит именные билеты для предотвращения спекуляции
Большой театр вводит именные билеты, которые можно купить только с документами, удостоверяющими личность. Об этом сообщили в пресс-службе театра. Там отметили, что такую меру ввели «в целях предотвращения спекуляции билетами».
С 1 октября на билетах будут записаны персональные данные зрителя. При покупке на официальном сайте тоже необходимо указывать всю информацию. Войти в зал можно будет только при предъявлении документов, удостоверяющих личность.
«Приобретая билеты в других местах и у других организаций или лиц, вы рискуете купить подделку. Фальшивый билет не обеспечивает посещение театра. Театр не несёт ответственность за подлинность билета в случае приобретения его с рук и/или в местах, отличных от официальных точек распространения (кассы Большого театра и сайт bolshoi.ru)», — предупредили в организации.
К слову, в ноябре традиционно открываются продажи на балет «Щелкунчик» в Большом. Однако раньше попасть туда раньше было почти нереально из-за перекупов. Люди часами стояли на холоде ради специальных браслетов, по которым позднее можно будет купить билеты. Дело даже не раз доходило до давки. Позже выяснилось, что увидеть «Щелкунчика» можно не только в Большом театре. Life.ru рассказывал, где дешевле всего можно побывать на новогоднем балете.
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