"Индекс Щелкунчика": Эксперты узнали, где дешевле всего посмотреть самый новогодний балет

Балет Петра Чайковского "Щелкунчик" можно по праву назвать легендарным, и ажиотаж вокруг него в преддверии Нового года считается традиционным. Не все успели купить билеты на долгожданное представление в Москве, однако насладиться им можно и в других российских городах. Эксперты посчитали так называемый индекс Щелкунчика и выяснили, в каком регионе бюджетнее всего посмотреть эту знаменитую историю. Для этого эксперты учитывали среднюю стоимость отелей за две ночи и минимальную цену на билет.

Специалисты сервиса "Яндекс.Путешествия" совместно с коллегами из "Яндекс.Афиши" напомнили, что цена на "Щелкунчика" в московских театрах доходила до отметки 30 тысяч рублей. Стоит отметить, что в Петербурге этот показатель достигал 25 тысяч рублей (в Михайловском театре), а в Перми — 10 тысяч рублей (в Театре оперы и балета им. П.И. Чайковского).

По итогам исследования выяснилось, что самыми бюджетными направлениями по "индексу Щелкунчика" оказались Челябинск (220 рублей билет на спектакль и 4 тысячи проживание), Пермь и Самара (600 рублей билет на спектакль и 4 тысячи проживание).

Россияне также смогут посмотреть на Щелкунчика в Омске и Екатеринбурге, где "индекс Щелкунчика" составил 5,4 тысячи рублей (400 рублей билет и 5 тысяч проживание). В Казани, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Воронеже средняя цена за две ночи в отеле составит 6 тысяч рублей, а билет обойдётся в 250, 400, 700 и 900 рублей соответственно.