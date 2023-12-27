"Зрителя обманывают!": Цискаридзе резко высказался об ажиотаже вокруг "Щелкунчика"

Балет "Щелкунчик" традиционно является одним из самых популярных представлений перед Новым годом. Чтобы попасть на постановку в Большой театр, людям приходится часами стоять в длинных очередях за билетами, которые раскупаются мгновенно. Ажиотажа вокруг этой ситуации не понимает известный российский балетмейстер Николай Цискаридзе. По его мнению, "Щелкунчик" уже не находится на таком же высоком уровне, как раньше, а зрителя, по сути, обманывают.

"Мне очень жаль, что спектакль, в котором я не просто вырос, а являюсь одним из самых главных исполнителей в истории, не находится на том уровне, на котором он должен идти. Зрителя обманывают, понимаете? Мне очень жалко. Потому что 28 спектаклей или 25 подряд станцевать нельзя", — сказал Цискаридзе в эфире программы "Однажды" на НТВ.