"Зрителя обманывают!": Цискаридзе резко высказался об ажиотаже вокруг "Щелкунчика"
Цискаридзе назвал балет "Щелкунчик" в Большом театре обманом зрителя
Балет "Щелкунчик" традиционно является одним из самых популярных представлений перед Новым годом. Чтобы попасть на постановку в Большой театр, людям приходится часами стоять в длинных очередях за билетами, которые раскупаются мгновенно. Ажиотажа вокруг этой ситуации не понимает известный российский балетмейстер Николай Цискаридзе. По его мнению, "Щелкунчик" уже не находится на таком же высоком уровне, как раньше, а зрителя, по сути, обманывают.
"Мне очень жаль, что спектакль, в котором я не просто вырос, а являюсь одним из самых главных исполнителей в истории, не находится на том уровне, на котором он должен идти. Зрителя обманывают, понимаете? Мне очень жалко. Потому что 28 спектаклей или 25 подряд станцевать нельзя", — сказал Цискаридзе в эфире программы "Однажды" на НТВ.
Он подчеркнул, ноги женщины, которая два дня подряд станцевала "снежинки для кордебалета", превратятся в "кровавое месиво". Цискаридзе считает, что нужно правильно распределять репертуар. Он вспомнил, что когда-то показ "Щелкунчика" начинался в середине ноября, а завершался в апреле.
Как сообщал Лайф, в ноябре традиционно открылись продажи на новогодний балет "Щелкунчик" в Большом театре. Люди часами стояли на холоде ради специальных браслетов, по которым позднее можно будет купить билеты. Дело даже дошло до давки. Однако посмотреть "Щелкунчика" можно не только в Большом театре. Ранее эксперты узнали, где дешевле всего можно побывать на новогоднем балете.
ТАСС / Александр Демьянчук