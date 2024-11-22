Цискаридзе призвал ограничить цены на билеты в государственные театры

Народный артист России и ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе выступил с инициативой ограничить цены на билеты в государственных театрах.

«Я считаю, что необходимо принять серьёзное государственное решение о введении предельных цен на билеты в государственные театры», — отметил артист, отвечая на вопрос о том, как бы он решил проблему с ценами на представления балета «Щелкунчик», если бы возглавлял Большой театр.

Цискаридзе акцентировал внимание на том, что речь идет не о коммерческих мероприятиях, а о государственных, и вспомнил о ГОСТе, который регулировал цены на билеты в советское время. Он также отметил, что попасть в Большой театр 31 декабря всегда было сложно, однако стоимость спектаклей в ноябре и начале декабря не должна быть такой же высокой, как в предпраздничные дни.

Кроме того, артист выразил сомнение в целесообразности введения именных билетов в театрах, передаёт РИА «Новости».

«Я не верю в эту систему — это во-первых. Во-вторых, это значительно усложняет процесс входа в театр», — добавил он.