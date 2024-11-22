Цискаридзе призвал ограничить цены на билеты в государственные театры
Народный артист России и ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе выступил с инициативой ограничить цены на билеты в государственных театрах.
«Я считаю, что необходимо принять серьёзное государственное решение о введении предельных цен на билеты в государственные театры», — отметил артист, отвечая на вопрос о том, как бы он решил проблему с ценами на представления балета «Щелкунчик», если бы возглавлял Большой театр.
Цискаридзе акцентировал внимание на том, что речь идет не о коммерческих мероприятиях, а о государственных, и вспомнил о ГОСТе, который регулировал цены на билеты в советское время. Он также отметил, что попасть в Большой театр 31 декабря всегда было сложно, однако стоимость спектаклей в ноябре и начале декабря не должна быть такой же высокой, как в предпраздничные дни.
Кроме того, артист выразил сомнение в целесообразности введения именных билетов в театрах, передаёт РИА «Новости».
«Я не верю в эту систему — это во-первых. Во-вторых, это значительно усложняет процесс входа в театр», — добавил он.
А ранее Николай Цискаридзе выразил мнение, что билеты на популярные балеты стали слишком дорогими, несмотря на то, что залы порой остаются пустыми. Он предложил разработать специальные программы для студентов, чтобы привлечь молодёжь в театры.