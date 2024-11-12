«Во всём мире так»: Директор Большого театра ответил на критику цен на билеты

Директор Государственного академического Большого театра Валерий Гергиев прокомментировал недовольство россиян, которые не могут попасть на балет из-за космических цен на билеты. По его словам, во всём мире ценообразование зависит от предоставляемого класса.

«Во всем мире так билеты продаются. От первого класса, потом — бизнес-класс, потом — экономкласс, эконом-комфорт и так далее», — отметил он в беседе с изданием «Абзац».