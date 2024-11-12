«Во всём мире так»: Директор Большого театра ответил на критику цен на билеты
Директор Большого театра Гергиев ответил на критику высоких цен
Директор Государственного академического Большого театра Валерий Гергиев прокомментировал недовольство россиян, которые не могут попасть на балет из-за космических цен на билеты. По его словам, во всём мире ценообразование зависит от предоставляемого класса.
«Во всем мире так билеты продаются. От первого класса, потом — бизнес-класс, потом — экономкласс, эконом-комфорт и так далее», — отметил он в беседе с изданием «Абзац».
Как писал Life.ru, билеты на балет «Щелкунчик» в Большом театре купить почти невозможно. В ноябре прошлого года люди часами стояли на холоде ради специальных браслетов. В этом году театр ввёл именные билеты для предотвращения спекуляций. Но, несмотря на это, цены всё равно кусаются. Народный артист России, ректор Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе заявил, что билеты на балет не должны стоить как месячный оклад.
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